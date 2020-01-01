Интересный факт дня: От сауны такой же эффект, как от гимнастики

Горячие ванны и сауны вполне могут заменить упражнения.

Но до недавнего времени преимущества купания были анекдотичными и в значительной степени считались ненаучными. Однако за последние несколько десятилетий данных стало больше, и сегодня мы знаем, что регулярное купание в сауне или гидромассажной ванне может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также может иметь более широкую пользу для здоровья.

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Недавнее исследование показало, что регулярное купание в сауне или гидромассажной ванне действительно может принести пользу для здоровья, аналогичную пользе для здоровья аэробных упражнений низкой и средней интенсивности, таких как ходьба, бег трусцой и езда на велосипеде. На первый взгляд сравнение горячей ванны или сауны с бегом трусцой может показаться нелогичным - в конце концов, первое обычно считается расслабляющим, а второе утомительным - но они больше похожи, чем вы думаете.

В следующий раз, когда вы окажетесь в гидромассажной ванне, ванне или сауне, найдите время, чтобы прислушаться к своему телу. Сначала вас поразит приятное ощущение тепла, которое повысит температуру вашего тела, и вы начнете потеть. Это сопровождается незначительным учащением пульса. Звучит знакомо? Да, эти телесные реакции происходят и во время упражнений.

Исследователи из Университета Ковентри сравнили сходства и различия между физиологическими реакциями на упражнения и нагревание. Для этого они попросили добровольцев пройти ту же продолжительность купания в гидромассажной ванне и потом проехать на велосипеде с умеренной интенсивностью. Хотя упражнения более эффективны для увеличения расхода энергии, мы обнаружили сопоставимое повышение температуры тела и частоты сердечных сокращений.

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Сходства выходят далеко за рамки того, что вы можете почувствовать физически. Делая ультразвуковое сканирование артерий, я также наблюдаю аналогичное увеличение кровотока.

Важно отметить, что долгосрочные наблюдательные исследования вне лаборатории продемонстрировали, что применение тепла в состоянии покоя или то, что ученые любят называть "пассивным нагревом", может быть приятным, практичным и действенным для улучшения здоровья .

Но, как гласит старая пословица, когда что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть. Прежде чем вы подумаете об отмене членства в тренажерном зале и вложении сбережений в джакузи, знайте, что обычные сауны или ванны не могут воспроизвести все преимущества тренировок для здоровья, такие как содействие потере жира и увеличению мышечной массы.

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Использование горячей ванны или сауны не следует рассматривать как замену физическим упражнениям. Но он может имитировать некоторые преимущества для здоровья - и ученые думают, что при использовании в сочетании с упражнениями он может улучшить здоровье.

К слову, сидеть и потеть в горячих водоемах или в горячих парных - это занятие, которое тысячелетиями было в центре многих культур по всему миру. Римляне, например, славятся своей любовью к горячим ваннам. Купание в парилках по соседству - общих банях - считалось расслабляющей общественной деятельностью. Другие подобные практики имели место во всем мире.

Таким образом, хотя упражнения остаются лучшим способом улучшить ваше здоровье, исследования показывают, что купание в сауне или гидромассажной ванне - это альтернативный вариант для тех, кто либо не хочет, либо не может выполнять достаточное количество упражнений.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые разработали систему упражнений для долголетия.