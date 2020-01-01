В Индии нашли самые большие рисунки на земле

Это могут быть крупнейшие изображения, когда-либо созданными руками человека.

На бескрайних засушливых просторах индийской пустыни Тар спрятаны таинственные старые рисунки, вырезанные на земле. Исследователи говорят, что эти недавно обнаруженные конструкции имеют такой огромный масштаб, что те, кто их создал, вероятно, никогда не смогли бы полностью увидеть их.

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Огромные мотивы являются примерами геоглифов - гигантских изображений и узоров ручной работы, построенных на земле или вырезанных на ней, часто занимающих такой размах, что истинный вид их форм можно оценить только издалека или сверху.

Однако среди всех известных геоглифов, имеющих историческое значение, в том числе знаменитых линий Наска в Перу, образования пустыни Тар, кажется, стоят особняком, представляя собой то, что на самом деле может быть самым большим графическим изображением, созданным людьми.

"На данный момент эти геоглифы, крупнейшие из обнаруженных в мире и впервые на Индийском субконтиненте, также уникальны в том, что касается их загадочных знаков", - объясняют исследователи в новом документе, в котором подробно описывается находка .

Обнаруженные парой независимых исследователей из Франции - Карло и Йоханн Этхаймеры - новые геоглифы были обнаружены с помощью Google Earth во время виртуального исследования региона пустыни Тар (также известного как Великая индийская пустыня); этот регион охватывает около 200 000 квадратных километров территории, перекрывая Индию и Пакистан.

Среди этого огромного сухого ландшафта Этхаймеры определили несколько участков, расположенных вокруг "Золотого города" Джайсалмера, отмеченных геометрическими линиями, напоминающими геоглифы.

Вид с воздуха на гигантскую спираль (Боха 1) и Боха 2, включая фигуру змеи в правом нижнем углу. C&Y Oetheimer

Более тщательный осмотр во время полевого исследования в 2016 году с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) показал, что некоторые из идентифицированных участков были бороздами, вырытыми для лесных плантаций, но также помог выявить группу загадочных линейных образований, на которых, казалось бы, отсутствуют деревья.

В частности, выделялись две геометрические фигуры исключительного характера недалеко от деревни Боха: гигантская спираль и рисунок в форме змеи, каждая из которых соединена группой извилистых линий.

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Линии, составляющие эти фигуры, представляют собой полосы, вытравленные в земле, глубиной до 10 сантиметров и шириной от 20 до 50 см. Хотя эти размеры вблизи могут быть ничем не примечательными, то, что они в конечном итоге составляют, - очень примечательно.

Самый большой идентифицированный геоглиф, гигантская асимметричная спираль (названная Боха 1), состоит из одной петлевой линии, протяженностью 12 километров на площади 724 метра в длину и 201 метр в ширину.

К юго-западу от этого огромного вихря находится геоглиф змеевидной формы (Боха 2), состоящий из 11-километровой линии, которая включает в себя змееподобную фигуру, меньшую спираль и длинную последовательность линий в стиле бустрофедона, идущих назад и вперед. вперед.

Другие небольшие геоглифы также можно найти в регионе Боха (в том числе особенность извилистых линий, названная Боха 3), которая в общей сложности включает около 48 километров все еще видимых сегодня линий, которые, по оценке исследователей, когда-то могли простираться примерно на 80 километров.

"Гигантская спираль и змеевидная фигура, безусловно, являются основными достопримечательностями, тесно связанными с Бохой 3, предполагая, что все другие геоглифы были созданы в качестве основы для этого набора", - пишут исследователи .

"Из-за своей пространственной близости паттерны 1, 2 и 3 могут восприниматься как последовательный проект".

Что представляет собой этот проект и кто его создал, еще не совсем ясно, но исследователи предполагают, что образования не являются древними, а скорее относительно недавними геоглифами, возможно, возрастом не менее 150 лет; они также могут быть современниками индуистских мемориальных камней, найденных в этом районе.

Фрагмент гигантской спирали на уровне земли C&Y Oetheimer

Не зная окончательно о личности их создателей, трудно строить предположения относительно функции и значения этих гигантских геоглифов, но у исследователей, тем не менее, есть несколько идей.

Учитывая, что область плоская, и создатели этих структур не смогли бы принять свои творения (для чего потребовалось бы подняться на высоту около 300 метров), авторы говорят, что маловероятно, что эти конструкции были задуманы как форма художественное выражение созерцается с земли, но, скорее, могло служить неизвестным типом культурной практики при их создании.

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"[Это] предлагает нам рассмотреть религиозные, астрономические и / или космологические значения", - говорят исследователи .

"Из-за их уникальности, мы можем предположить, что они могут представлять собой воспоминание об исключительном небесном событии, наблюдаемом на месте".

Хотя мы еще многого не знаем об этих загадочных знаках и их семантическом отношении друг к другу, исследователи говорят, что странные мотивы отличаются, в частности, своим непревзойденным размером, а также дизайном и реализацией, что потребовало знания математики и планиметрии для достижения.

Следить за этими увлекательными выводами придется будущим исследованиям, но Этхаймеры надеются, что на данный момент публикация их исследования повлияет на индийские власти, чтобы защитить наследие этих таинственных линий, прежде чем деятельность человека еще больше нарушит и скроет их.

В конце концов, какими бы они ни были, они выглядят довольно особенными.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые разгадали часть геоглифов в пустыне Наска.