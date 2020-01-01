По данным разведки, в ноябре 2019 года сотрудники лаборатории Ухани заболели

В отчете говорится, что несколько сотрудников Уханьского института вирусологии заболели в ноябре 2019 года. Но чем?

Недавно опубликованный отчет американской разведки поднимает новые вопросы об идее о том, что новый коронавирус SARS-CoV-2 сбежал из лаборатории.

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Согласно Wall Street Journal, в отчете говорится, что трое сотрудников Института вирусологии Ухани обратились за помощью в больницу в ноябре 2019 года, примерно тогда, когда, как считается, в китайском городе начал распространяться SARS-CoV-2. Институт работает с коронавирусами, обнаруженными в популяциях животных.

Однако неясно, насколько больными были исследователи и каковы были их симптомы. Согласно Wall Street Journal, в китайской медицинской системе принято обращаться за медицинской помощью начального уровня непосредственно в больницы, а не в амбулаторные клиники, и нет информации о том, были ли сотрудники госпитализированы или рассматривались как амбулаторные.

Новая информация, вероятно, усилит давление для проведения дополнительных расследований происхождения нового коронавируса. Предыдущая работа над генетикой вируса не выявила никаких признаков вмешательства человека: вирус напоминает коронавирусы, которые, как известно, циркулируют у летучих мышей или ящеров, с мутацией в шиповом белке вируса, которая позволяет вирусу более легко проникать в человеческие клетки, помогая распространяться от человека к человеку. Но эта мутация - не то, что предсказывали компьютерные симуляции, которые сделали бы вирус более передаваемым. Напротив, этот генетический отпечаток делает наиболее вероятную причину пандемии удачным моментом для вируса: случайная мутация, по-видимому, наткнулась на последовательность, которая позволила вирусу распространиться на новом хозяине в классическом случае естественного отбора.

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"Этот анализ последовательностей генома коронавируса от пациентов и различных животных предполагает, что вирус, вероятно, возник у животного-хозяина, а затем, возможно, претерпел дальнейшие изменения после того, как он передался и циркулировал среди людей", - сказал Адам Лауринг, доцент микробиологии, иммунологии и инфекционные заболевания в Медицинской школе Мичиганского университета, которые не участвовали в этом исследовании.

Как показывает рост новых вариантов SARS-CoV-2, вирус регулярно мутирует, и некоторые из этих мутаций связаны с изменениями в том, насколько эффективно он передается.

Самая ранняя зарегистрированная вспышка вируса произошла на оптовом рынке морепродуктов Хуанань в Ухане. Первоначально некоторые предполагали, что вирус перешел от животного к человеку на рынке, потому что там размещали и продавали живых животных. Однако вскоре стало ясно, что рынок, возможно, не был первоначальным местом этого скачка: в городе были ранние случаи COVID-19, не связанные с покупателями на этом рынке, и не было никаких SARS-CoV- 2 последовательностей, найденные у животных с рынка. Вместо этого кажется, что рынок был просто местом первого зарегистрированного события суперраспространения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что наиболее вероятное происхождение вируса заключалось в том, что он распространился от летучих мышей к другому, неизвестному животному, а затем оттуда к людям.

Вывод о том, что геном SARS-CoV-2 вряд ли был генетически модифицирован, не исключает гипотезы о том, что вирус ускользнул из лаборатории. Это мог быть естественный вирус, который изучается там, и случайно заразил людей. Китайские власти и исследователи учреждения в Ухане отрицают присутствие вируса в лаборатории. В списках вирусов, изученных в лаборатории, опубликованных учреждением, нет близких родственников SARS-CoV-2.

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Уханьский институт вирусологии - первое в Китае учреждение с уровнем биобезопасности 4, что означает, что он предназначен для исследований потенциально опасных патогенов и что исследователи принимают меры против передачи аэрозолей. В апреле 2020 года репортеры получили телеграммы, написанные американскими дипломатами в 2018 году с просьбой о дополнительной поддержке объекта. В телеграммах говорилось, что в лаборатории не хватает адекватного персонала и подготовки, необходимых для безопасного проведения потенциально опасных исследований коронавирусов. Как сообщает Wall Street Journal, лаборатория не поделилась своими данными или лабораторными записями после пандемии. Китайское правительство не всегда открыто сообщало данные с первых дней пандемии. Например, официальные лица отказались предоставить необработанные данные о сезонных заболеваниях в стране осенью 2019 года.

Однако существует мало доказательств, позволяющих напрямую связать лабораторию Ухани с SARS-CoV-2. Новая информация о трех больных сотрудниках поступила из неизвестного источника. Один человек сказал Wall Street Journal, что источник является "международным партнером" и нуждается в сотрудничестве. Информационный бюллетень Госдепартамента, выпущенный в конце администрации Трампа, уже привлек внимание к сообщениям о том, что сотрудники лаборатории заболели осенью 2019 года "с симптомами, соответствующими как COVID-19, так и обычному сезонному заболеванию", но в новом отчете утверждается, что он добавляет: больше конкретики.

По данным Wall Street Journal, администрация Байдена отказалась комментировать новую информацию, помимо общих слов. "У нас по-прежнему есть серьезные вопросы о первых днях пандемии COVID-19, в том числе о ее происхождении в Китайской Народной Республике", - заявил газете представитель Совета национальной безопасности.

30 марта ВОЗ призвала продолжить исследования происхождения вируса. "Что касается ВОЗ, все гипотезы остаются в силе", - сказал в своем заявлении генеральный директор доктор Тедрос Адханом Гебрейесус .

Напомним, ранее сообщалось, что ВОЗ выяснило место происхождения коронавируса COVID-19.