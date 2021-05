Ученые отследили метеоритный дождь до древней кометы

Комета вращается вокруг Солнца с периодичностью примерно 4000 лет.

Метеоритные дожди - это ошеломляющий результат того, что кометные обломки накапливаются на проторенных дорогах в Солнечной системе, а затем сгорают в атмосфере Земли, когда наша планета пересекает этот пыльный след.

Трудно назвать проторенной тропой, когда что-то проходит только раз в 3967 лет. Но оказывается, что этот тип долгопериодической кометы все еще может быть связан с конкретным метеорным потоком, как это сделали ученые с кометой C / 2002 Y1 Джулса-Холворчема и ливнем UY Lyncids. Исследование, связавшее между собой далекий ледяной шар и метеорный поток, утроило количество небесных тел, которые ученые связали с конкретными кометами, которым требуется более 250 лет для обращения по орбите вокруг Солнца.

"До недавнего времени мы знали только пять долгопериодических комет, которые являются родительскими телами одного из наших метеорных потоков", - сказал в своем заявлении Питер Дженнискенс, метеорный астроном из Института SETI и ведущий автор нового исследования. "Но теперь мы определили еще девять, а может быть, целых 15".

Для некоторой точки зрения, комета C / 2002 Y1 Джуэлса-Холворчема совсем недавно приблизилась к Солнцу в 2003 году - это означает, что ее последний такой визит был около 2000 г. до н.э., когда Великим пирамидам Египта было всего несколько сотен лет, а в следующий раз она пройдет возле Солнца почти в 6000-м году.

Как правило, более короткая орбита означает, что комета более регулярно повторяет свой путь, разбрасывая больше обломков, которые могут стать "падающими звездами", когда Земля пробивается сквозь обломки. Это означает, что наблюдателям сложно заметить метеорные потоки, вызванные кометами с орбитами более 250 лет или около того.

Самая известная долгопериодическая комета, вызывающая метеорный поток, - это комета C / 1861 G1 Тэтчер, которая вызывает апрельский метеорный поток Лириды. Другие долгопериодические потоки комет менее драматичны, даже те, которые ранее были идентифицированы учеными, например, Ауригиды (обломки из C / 1911 N1 Kiess) и Леонис Минориды (из C / 1739 K1 Zanotti).

Ученые, стоящие за новым исследованием, хотели найти больше таких связей, поэтому они обратились к программе под названием Cameras for Allsky Meteor Surveillance (CAMS), которая включает станции наблюдения в Соединенных Штатах и ​​по всему миру, в том числе в Новой Зеландии, Намибии, Чили и Объединенных Арабских Эмиратах - сети, насчитывающие в общей сложности более 500 отдельных камер, наблюдающими за метеорами.

"Это падающие звезды, которые вы видите невооруженным глазом", - сказал Дженнискенс. "Отслеживая направление их приближения, эти карты показывают небо и вселенную вокруг нас в совершенно ином свете".

Глядя на такое огромное количество наблюдений метеоров, ученые могут выделить едва различимые метеорные потоки, отслеживая лишь несколько падающих звезд до аналогичных точек на небе, называемых радиантами. Поэтому астрономы объединили этот анализ десятилетних наблюдений с базой данных НАСА о кометах и ​​их орбитах.

Ученые обнаружили как минимум девять новых совпадений между метеоритными ливнями и долгопериодическими кометами и определили еще шесть потенциальных совпадений. Исследование отслеживает кометы, ответственные за метеорные потоки, такие как декабрьские сигма-Виргиниды и июльские Пегасиды, вызванные обломками C / 1846 J1 Brorsen и C / 1979 Y1 Bradfield соответственно.

Большинство исследуемых комет проходят мимо Солнца каждые 400-800 лет или около того, что является вполне приличным календарем. Три кометы, присоединившиеся к Джуэлсу-Холворчему, являются чем-то вроде выброса с орбитами более 1000 лет. Ученые связали несколько других долгопериодических комет с конкретными метеоритными дождями, но не могут точно определить их орбитальные периоды.

Среди изученных метеорных дождей исследователи заметили интригующую тенденцию: изображения долгопериодических комет, как правило, продолжаются несколько дней, а радиант движется по небу, как пятно. Ученые, участвующие в новом исследовании, считают, что эффект может быть вызван смещением орбиты кометы между петлями, так что поля обломков не совпадают так четко, как для короткопериодических комет.

"Это было неожиданностью для меня"», - сказала Дженнискенс. "Вероятно, это означает, что эти кометы много раз возвращались в Солнечную систему в прошлом, а их орбиты постепенно менялись с течением времени".

