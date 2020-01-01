Новая пандемия: В 46 странах зарегистрирована вспышка птичьего гриппа

В то время как мир был отвлечен безудержным распространением нового коронавируса, в 2020 году также произошел взрыв другого смертоносного патогена, который может представлять угрозу для глобального общественного здравоохранения.

H5N8 - подтип высокопатогенного вируса птичьего гриппа (HPAIV), был идентифицирован несколько десятилетий назад, но в течение 2020 года серия возникающих и продолжающихся вспышек H5N8 среди популяций птиц в десятках стран привела к гибели или убою миллионов птиц во всем мире.

"Пораженные географические регионы постоянно расширяются, и по крайней мере 46 стран сообщили о вспышках высокопатогенного вируса H5N8 AIV", - пишут исследователи вирусов Вейфэн Ши и Джордж Ф. Гао в новой статье в Science, предупреждая об опасности H5N8, если мы не будем отслеживать и сдерживать эту тревожную тенденцию.

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Хотя наиболее уязвимыми для H5N8 животными являются различные виды птиц (включая выращиваемых на фермах кур и уток, а также диких и перелетных птиц), в последнее время также были обнаружены случаи заражения людей этим вирусом.

Вспышка птичьего гриппа в России в декабре 2020 года перешла к птицеводам: семь человек на ферме на юге России показали признаки инфекции - это первый случай, когда H5N8 был обнаружен у людей.

"На сегодняшний день Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) было зарегистрировано в общей сложности 862 лабораторно подтвержденных случая заражения людей H5N1, в том числе 455 смертельных случаев", - объясняют Ши и Гао. "Эти случаи были из 17 стран, около 76 процентов - из Египта и Индонезии".

Но зоонозные риски - это только часть проблемы, связанной с H5N8 и ему подобными. В большинстве недавних вспышек вирус H5N8 под названием 2.3.4 стал доминирующим патогеном во всем мире, впервые обнаруженный на рынке Китая в 2010 году.

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Исследователи пишут, что вирусы AIV H5 Clade 2.3.4, особенно подтип H5N8, явно демонстрируют склонность к быстрому глобальному распространению среди перелетных птиц, отмечая, что эти вирусы также демонстрируют доказательства постоянной эволюции, генетически реассортировав себя с частями других подтипов AIV.

Ши и Гао - соответственно из Первого медицинского университета Китая Шаньдун и Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний - были одними из первых ученых, задокументировавших новый коронавирус в начале 2020 года.

Они отмечают, что последующая COVID-19 пандемия - и меры по предотвращению и контролю, принятые в ответ - получила резкое сокращение распространения сезонных вирусов гриппа человека А и В в прошлом году.

Тем не менее, за тот же период времени ряд высокопатогенных вирусов AIV H5Ny, включая подтипы H5N1, H5N2, H5N5 и H5N8, распространился по Китаю, Южной Африке, Европе, Евразии и другим странам.

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В то же время исследования показали, что вирусы демонстрируют особые адаптации связывания с клетками, которые могут представлять больший риск для передачи вируса от человека к человеку, включая потенциальную передачу от человека человеку.

В целом, исследователи говорят, что нам необходимо значительно усилить наблюдение за HPAIV на птицеводческих фермах.

"В связи с миграцией диких птиц на большие расстояния, врожденной способностью к реассортировке AIV, повышенной способностью связываться с рецепторами человеческого типа и постоянной антигенной изменчивостью HPAIV, крайне важно, чтобы глобальное распространение и потенциальный риск вирусов AIV H5N8 птицеводства, птичьего дикой природы и глобального общественного здравоохранения не игнорировались", - пишут Ши и Гао.

Напомним, ранее сообщалось. что глобальное потепление может высвободить смертельные вирусы.