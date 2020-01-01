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Новая пандемия: В 46 странах зарегистрирована вспышка птичьего гриппа

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В то время как мир был отвлечен безудержным распространением нового коронавируса, в 2020 году также произошел взрыв другого смертоносного патогена, который может представлять угрозу для глобального общественного здравоохранения.
Новый куриный грипп может стать новой пандемией
Новый куриный грипп может стать новой пандемией
freepik.com

H5N8 - подтип высокопатогенного вируса птичьего гриппа (HPAIV), был идентифицирован несколько десятилетий назад, но в течение 2020 года серия возникающих и продолжающихся вспышек H5N8 среди популяций птиц в десятках стран привела к гибели или убою миллионов птиц во всем мире.

"Пораженные географические регионы постоянно расширяются, и по крайней мере 46 стран сообщили о вспышках высокопатогенного вируса H5N8 AIV", - пишут исследователи вирусов Вейфэн Ши и Джордж Ф. Гао в новой статье в Science, предупреждая об опасности H5N8, если мы не будем отслеживать и сдерживать эту тревожную тенденцию.

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Хотя наиболее уязвимыми для H5N8 животными являются различные виды птиц (включая выращиваемых на фермах кур и уток, а также диких и перелетных птиц), в последнее время также были обнаружены случаи заражения людей этим вирусом.

Вспышка птичьего гриппа в России в декабре 2020 года перешла к птицеводам: семь человек на ферме на юге России показали признаки инфекции - это первый случай, когда H5N8 был обнаружен у людей.

"На сегодняшний день Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) было зарегистрировано в общей сложности 862 лабораторно подтвержденных случая заражения людей H5N1, в том числе 455 смертельных случаев", - объясняют Ши и Гао. "Эти случаи были из 17 стран, около 76 процентов - из Египта и Индонезии".

Но зоонозные риски - это только часть проблемы, связанной с H5N8 и ему подобными. В большинстве недавних вспышек вирус H5N8 под названием 2.3.4 стал доминирующим патогеном во всем мире, впервые обнаруженный на рынке Китая в 2010 году.

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Исследователи пишут, что вирусы AIV H5 Clade 2.3.4, особенно подтип H5N8, явно демонстрируют склонность к быстрому глобальному распространению среди перелетных птиц, отмечая, что эти вирусы также демонстрируют доказательства постоянной эволюции, генетически реассортировав себя с частями других  подтипов AIV.

Ши и Гао - соответственно из Первого медицинского университета Китая Шаньдун и Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний - были одними из первых ученых, задокументировавших новый коронавирус в начале 2020 года.

Они отмечают, что последующая COVID-19 пандемия - и меры по предотвращению и контролю, принятые в ответ - получила резкое сокращение распространения сезонных вирусов гриппа человека А и В в прошлом году.

Тем не менее, за тот же период времени ряд высокопатогенных вирусов AIV H5Ny, включая подтипы H5N1, H5N2, H5N5 и H5N8, распространился по Китаю, Южной Африке, Европе, Евразии и другим странам.

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В то же время исследования показали, что вирусы демонстрируют особые адаптации связывания с клетками, которые могут представлять больший риск для передачи вируса от человека к человеку, включая потенциальную передачу от человека человеку.

В целом, исследователи говорят, что нам необходимо значительно усилить наблюдение за HPAIV на птицеводческих фермах.

"В связи с миграцией диких птиц на большие расстояния, врожденной способностью к реассортировке AIV, повышенной способностью связываться с рецепторами человеческого типа и постоянной антигенной изменчивостью HPAIV, крайне важно, чтобы глобальное распространение и потенциальный риск вирусов AIV H5N8 птицеводства, птичьего дикой природы и глобального общественного здравоохранения не игнорировались", - пишут Ши и Гао.

Напомним, ранее сообщалось. что глобальное потепление может высвободить смертельные вирусы.

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Теги: вирус, куриный грипп, грипп
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