Ученые поняли, что происходило в первую микросекунду после Большого взрыва

Ученые из Копенгагенского университета исследовали, что случилось с определенным видом плазмы - первой материей из когда-либо существовавших - во время первой микросекунды Большого взрыва. Их открытия представляют собой часть головоломки эволюции Вселенной, какой мы ее знаем сегодня.

Около 14 миллиардов лет назад наша Вселенная превратилась из более горячей и плотной в радикальное расширение - процесс, который ученые назвали Большим взрывом.

И хотя мы знаем, что это быстрое расширение создало частицы, атомы, звезды, галактики и жизнь в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, подробности того, как все это произошло, все еще неизвестны.

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Новое исследование, проведенное учеными из Копенгагенского университета, раскрывает понимание того, как все началось.

"Мы изучили вещество под названием кварк-глюонная плазма, которое было единственной материей, существовавшей в течение первой микросекунды Большого взрыва. Наши результаты рассказывают нам уникальную историю того, как плазма развивалась на ранней стадии Вселенной", - объясняет Ю Чжоу, доцент Института Нильса Бора Копенгагенского университета.

"Сначала плазма, состоящая из кварков и глюонов, была разделена горячим расширением Вселенной. Затем части кварка преобразовались в так называемые адроны. Адрон с тремя кварками образует протон, который является частью атомных ядер. Эти ядра - строительные блоки , из которых состоит Земля, мы и окружающая нас Вселенная", - добавляет он.

Кварк-глюонная плазма (КГП) присутствовала в первые 0,000001 секунды Большого взрыва, а затем исчезла из-за расширения. Но с помощью Большого адронного коллайдера в ЦЕРНе исследователи смогли воссоздать этот первый в истории вопрос и проследить, что с ним произошло.

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"Коллайдер разбивает ионы из плазмы с огромной скоростью - почти со скоростью света. Это позволяет нам увидеть, как КГП превратилась из собственной материи в ядра атомов и строительные блоки жизни", - говорит Ю Чжоу.

"Помимо использования Большого адронного коллайдера, исследователи также разработали алгоритм, который способен анализировать коллективное расширение большего количества произведенных частиц одновременно, чем когда-либо прежде. Их результаты показывают, что КГП раньше был жидкой жидкой формой и что он отличается от других тем, что постоянно меняет свою форму с течением времени.

"В течение долгого времени исследователи думали, что плазма представляет собой форму газа, но наш анализ подтверждает последнее важное измерение, когда адронный коллайдер показал, что КГП работает плавно и имеет гладкую мягкую текстуру, как вода. со временем плазма изменила свою форму, что довольно удивительно и отличается от любого другого вещества, которое мы знаем и чего

"Даже если это может показаться мелочью, она приближает нас на один шаг к решению загадки Большого взрыва и того, как Вселенная развивалась за первую микросекунду", - поясняет он.

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"Каждое открытие - это кирпичик, который увеличивает наши шансы узнать правду о Большом взрыве. Нам потребовалось около 20 лет, чтобы выяснить, что кварк-глюонная плазма была плавной, прежде чем превратилась в адроны и строительные блоки жизни. Поэтому наши новые знания о постоянно меняющемся поведении плазмы - это большой прорыв для нас", - заключает Ю Чжоу.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые поставили под сомнение теорию Большого взрыва.