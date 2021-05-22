Blue Origin запустила в космос кости динозавра

Кости после полета передали музеям.

Коммерческая космическая компания Джеффа Безоса недавно отправила в космос кости динозавров, чтобы поддержать инициативу своей некоммерческой организации Dream Big Alabama и научный фестиваль в Хантсвилле. Осколки окаменелостей, возраст которых от 65 до 70 миллионов лет, стартовали в апреле, 15-м и последним испытательным полетом перед тем, как Blue Origin планирует запустить людей на борту своей суборбитальной ракеты-носителя New Shepard.

"Кости взяты, вероятно, от семейства рапторов - дромеозавра", сказал Джо Якуццо, основатель Фестиваля науки Хантсвилле и бывший редактор и разработчик контента для Universal Pictures в фильме Парк Юрского периода. "Это были пернатые хищные динозавры, похожие на птиц, около двух метров в длину, имели высоту чуть более 0,6 м и имели смертоносные когти на каждой ноге, которые врезались в жертву при охоте".

Один из почти 200 фрагментов динозавров, запущенных Blue Origin в космос collectSPACE.com

Почти 200 маленьких кусочков кости поместились во флакон диаметром 10 сантиметров для полета, в результате которого они были отправлены на высоту 105 километров над землей - на 5 км над линией Кармана, разделяющей Землю и космос. Окаменелости находились в воздухе в течение 10 минут и 10 секунд, упакованные вместе с более чем 25 000 открыток для членов Клуба будущего и "Манекена Скайуокера", испытательного манекена, используемого для сбора данных о впечатлениях пассажиров.

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"Кажется очень уместным, что член семейства хищных пернатых динозавров полетит на борту New Shepard, ракеты, на которой явно изображено перо Blue Origin", - сказал Якуццо. "К несчастью для динозавров, их вымирание вызвало падение астероида из космоса. Отправка этого динозавра в космос кажется подходящим ответом космосу!"

Основатель научного фестиваля в Хантсвилле Джо Якуццо с пузырем с костями динозавров collectSPACE.com

Окаменелости дромеозавра были найдены на частной земле в формации Хелл-Крик в Южной Дакоте. Теперь, вернувшись из космоса, они индивидуально монтируются и представляются членам Клуба будущего и музеям по всей стране. Экспонаты также пойдут на Фестиваль науки в Хантсвилле , который запланирован на 24–30 октября.

"Кости будут использованы в знак признательности партнерам и сторонникам Хантсвиллского научного фестиваля, который был основан некоммерческой организацией Innovation for Education Foundation в Хантсвилле, и Dream Big Alabama - общегосударственной инициативой, направленной на то, чтобы дать каждому доступ в космос благодаря ракетам Club for the Future и Blue Origin", - сказал Якуццо.

Напомним, ранее сообщалось, что Blue Origin провела испытания нового ракетного двигателя.