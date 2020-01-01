Древние следы показали, когда млекопитающие решили вернуться в море

Обширный набор окаменелых следов показывает, что доисторические крупные млекопитающие собирались у моря на миллионы лет раньше, чем мы думали.

Антон Вроблевски из Университета Юты и Бонни Гулас-Вроблевски из Техасского института природных ресурсов A&M сфотографировали и исследовали место следа, на которое Вроблевски впервые наткнулся в 2019 году, составляя карту скал, образовавшихся на древнем побережье, которое сейчас находится в Вайоминге.

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Окаменелости растений в слоях выше, где были обнаружены следы, указывают на то, что следам около 58 миллионов лет, что делает их самым ранним прямым свидетельством использования млекопитающими морской среды. Например, самые ранние свидетельства обитания морских китов происходят из горных пород, образовавшихся 9,4 миллиона лет спустя .

Окаменелые следы млекопитающих, датируемые 58 миллионами лет назад или ранее, очень редки: новое открытие - всего лишь четвертое место в мире, где они были обнаружены, и первое, где следы были найдены недалеко от бывшей береговой линии.

"На других участках следа есть несколько десятков следов. На этом на самом деле тысячи следов, поэтому он дает действительно важное представление о том, как эти животные двигались, что они делали", - говорит Вроблевски.

Пара записала следы в четырех слоях отложений, каждый из которых представляет разное время, когда следы были сделаны в окружающей среде. В то время этот район представлял собой прибрежную дельту.

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"Мы не знаем, сколько времени представлено этими слоями, но это почти наверняка от тысяч до десятков тысяч лет", - говорит Вроблевски. "Итак, эти четыре слоя горных пород говорят нам, что эти животные не просто однажды попали в морскую среду. Они делали это много-много раз за десятки тысяч лет. Вот почему мы думаем, что это было их привычкой - они делали это регулярно".

Следы оставили как минимум два вида животных. Хотя четырехпалые следы не могли быть сопоставлены с какими-либо животными, которые, как известно, существовали в тот период, пятипалые следы, вероятно, были оставлены бегемотоподобным животным Корифодоном .

"В каком-то смысле это расширение ассортимента для Корифодона" , - говорит Джордж Энгельманн из Университета Небраски в Омахе. "Тот факт, что у вас есть эта экологическая ассоциация, означает, что можно будет поискать в других областях, где эта среда сохранена, чтобы увидеть, могут ли там быть обнаружены следы".

Напомним, ранее сообщалось, что найден миниатюрный предок динозавров.