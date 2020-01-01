Паразит дарует муравьям вечную молодость, но есть и темная сторона

Было обнаружено, что ленточный червь дарует долгую и ленивую жизнь одному виду муравьев Темноракса. Но это не очень хорошо.

Вечная молодость - это первое, чего многие из нас могли бы пожелать, если бы наткнулись на джинна или золотую рыбку, но всегда есть загвоздка. Теперь ученые обнаружили версию этой истории, разыгрываемую в муравейниках, поскольку паразиты резко увеличивают продолжительность жизни рабочих муравьев - за ужасную цену.

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По определению, паразиты - плохие новости для хозяина, борющегося за питательные вещества или другие ресурсы. Но на первый взгляд, это не относится к отношениям между муравьями Temnothorax nylanderi и ленточными червями Anomotaenia brevis. Паразиты живут в кишечнике муравьев, где они, кажется, наделяют своих хозяев гораздо большей продолжительностью жизни, чем неинфицированные муравьи.

Чтобы выяснить, что происходит, исследователи из Университета Йоханнеса Гутенберга в Майнце наблюдали за 58 колониями муравьев в течение трех лет, некоторые из которых были инфицированы паразитами, а некоторые нет. К концу этого периода ни один из первоначальных рабочих муравьев еще не был жив, но около 53 процентов зараженных насекомых были живы. Верхний предел того, как долго они могут жить, остается неизвестным из-за продолжительности исследования, но тенденция до сих пор, кажется, ставит их в один ряд с королевами, которые, как известно, выживают до 20 лет.

Даже в преклонном возрасте инфицированные муравьи сохраняли свое молодое тело. Молодые муравьи начинают приобретать желтый цвет, обычно становясь коричневым по мере старения и затвердевания их кожи, но инфицированные муравьи остаются желтыми.

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И сделка становится еще удобнее. Зараженные муравьи были гораздо менее активны, чем обычно, никогда не покидали гнездо и не вмешивались, чтобы помочь с обычными задачами. Вместо этого они бездельничали вокруг гнезда, в то время как их незараженные соседи по колонии кормили их, ухаживали за ними и даже носили с собой. В некоторых случаях они привлекали больше внимания, чем сама королева.

И вот тут-то и закрадывается темная оборотная сторона. Это кажется довольно приятным занятием для отдельных инфицированных насекомых, но колонии в целом начали страдать. Неинфицированные муравьи, похоже, испытывали больший стресс и умирали моложе, чем могли бы, если бы паразиты вообще не появлялись.

Крупный план головы муравья Temnothorax nylanderi antweb.org

Также возникает вопрос, что это значит для самих червей, и команда обнаружила, что паразиты играют в долгую игру, удерживая зараженных муравьев ленивыми. Это лишь вопрос времени, когда в гнездо постучится дятел, и пока здоровые муравьи разбегутся, зараженные просто сидят и ждут своей участи.

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Финал состоит в том, что эти черви размножаются внутри кишечника дятла. Птицы испражняются яйцами ленточных червей, где муравьи натыкаются на них и кормят своих детенышей в гнезде, начиная цикл заново.

При ближайшем рассмотрении команда обнаружила некоторые метаболические изменения у инфицированных муравьев, которые определяют эту биологию и поведение. Когда рабочие муравьи “повышаются“ до королев, включаются определенные гены, что увеличивает продолжительность их жизни - и черви, похоже, также могут включать их у своих хозяев. Зараженные муравьи также излучают уникальные химические сигналы - основной способ общения между муравьями - которые побуждают их сородичей заботиться о них.

В общем, это еще один увлекательный пример микромасштабной драмы и интриги, мимо которых мы могли бы проходить ежедневно. Каким бы коварным оно ни было, эта история звучит немного менее ужасающе, чем грибок, превращающий муравьев в зомби.