2020 год был сложным, но в одной стране пандемия спасла тысячи жизней

Даже в коронавирусе можно найти плюс.

В новом исследовании ученые оценили количество дополнительных смертей из-за пандемии COVID-19 в 29 странах с высоким уровнем доходов, изучая историческую тенденцию смертности от всех причин в каждой стране за последние пять лет (2016–2020 гг.) И моделирование того, сколько смертей можно было бы ожидать, если бы пандемия не произошла.

Единственное внимание к странам с высоким уровнем доходов было связано с источником данных: Базой данных о смертности людей, которая собирает всеобъемлющие данные о смертности и населении для стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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Для целей исследования только 29 стран ОЭСР представили полные данные за период, включая США, Израиль, Южную Корею, Новую Зеландию и 25 европейских стран, поэтому исследователи ограничили свой анализ этими местами.

Пандемия COVID-19 нанесла тяжелый урон этой ограниченной, но все еще значительной части населения мира. В общей сложности почти 1 миллион дополнительных смертей был связан с пандемией в 29 странах, при этом, по оценкам, в течение 2020 года произошло 979000 дополнительных смертей.

В США самый высокий абсолютный показатель избыточной смертности - 458 000 дополнительных смертей, за ними следуют Великобритания (94 400), Италия (89 100), Испания (84 100) и Польша (60 100).

Однако, пропорционально говоря, избыточный уровень смертности значительно выше у мужчин с учетом возраста.

Самые высокие показатели избыточной смертности (на 100000 человек) у мужчин были в Литве (285), Польше (191), Испании (179), Венгрии (174) и Италии (168), тогда как самые высокие показатели у женщин были в Литве (210), Испании (180), Венгрии (169), Словении (158) и Бельгии (151).

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Как у мужчин, так и у женщин старение было связано с более высоким уровнем избыточной смертности, причем избыточная смертность была особенно сконцентрирована среди людей в возрасте 75 лет и старше, в то время как избыточная смертность среди молодых людей в возрасте 15 лет и младше более соответствовала ожиданиям в большинстве стран.

Однако не везде наблюдался такой же всплеск смертности в течение 2020 года.

В Норвегии и Дании наблюдаемая смертность в 2020 году была фактически на одном уровне с прогнозируемыми историческими тенденциями, что позволяет предположить, что пандемия не повлияла существенно на общую смертность в этот период.

А в одной стране, Новой Зеландии, смертность фактически упала ниже ожидаемого уровня, при этом в островном государстве погибло примерно на 2500 человек меньше, чем в модели, прогнозируемой на 2020 год.

Хотя этот результат, безусловно, примечателен, он не является неожиданностью, поскольку он был обнаружен в предыдущих анализах смертности другими исследователями и свидетельствует об успехе знаменитого подхода Новой Зеландии к сдерживанию вирусов и общему контролю над пандемией, чему способствовали значительные географические преимущества - быть отдаленной островной страной.

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“Новая Зеландия выделялась как единственная страна, в которой уровень смертности среди всех возрастных групп, как среди мужчин, так и среди женщин, был ниже ожидаемого, при этом не было разницы в повышении уровня смертности по признаку пола, что потенциально могло быть связано со стратегией страны по ликвидации на раннем этапе пандемии“, - объясняют в своем исследовании исследователи во главе с эпидемиологом Назрулом Исламом из Оксфордского университета.

Что касается того, как пандемия, казалось бы, могла спасти жизни в Новой Зеландии - за счет снижения смертности в 2020 году ниже ожидаемого уровня - никто точно не знает из-за наблюдательного характера такого рода исследований.

Но исследователи ранее предполагали, что усиление мер общественного здравоохранения могло иметь защитный эффект на население, приводя к значительному снижению смертности от сезонного гриппа и пневмонии, которые в обычные годы уносят жизни многих людей.

В других местах дела обстояли не так удачно, и во многих местах эффект избыточной смертности от пандемии выходил далеко за рамки смертей, которые можно напрямую отнести к случаям COVID-19.

Некоторые из этих избыточных смертей могут отражать заниженные данные о коронавирусных инфекциях, но исследователи также говорят, что косвенные последствия пандемии, вероятно, унесут много дополнительных жизней в 2020 году - неблагоприятные последствия для здоровья в результате проживания в социально изолированных условиях изоляции или ограниченного доступа к медицинской помощи из-за сбоев в работе систем здравоохранения и других негативных социальных или экономических последствий, связанных с кризисом.

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Какими бы мрачными ни были результаты, исследователи говорят, что такая оценка помогает нам понять общее влияние пандемии на человеческую жизнь - хотя об этом стоит помнить, мы на полпути к 2021 году, и событие еще не закончилось.

“Его полное влияние может не быть очевидным в течение многих лет“, - поясняет группа исследователей из Имперского колледжа Лондона в комментарии к новому исследованию.

“Особенно в странах с низким уровнем доходов, где такие факторы, как бедность, отсутствие вакцин, слабые системы здравоохранения и высокая плотность населения подвергают людей повышенному риску заражения COVID-19 и связанного с ним вреда“.

Напомним, ранее сообщалось, что исследователи проследили путь коронавируса в Сети.