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Знаменитая арка Дарвина на Галапагосских островах исчезла навсегда

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Арка рухнула в море.
Арка Дарвина до обрушения
Арка Дарвина до обрушения
wikimedia.org

Согласно сообщениям новостей, вершина Арки Дарвина, знаменитой арки из природного камня на северных Галапагосских островах, упала в волны.

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Арка, расположенная менее чем в 1 километре от крутого и скалистого побережья острова Дарвин, рухнула "в результате естественной эрозии", как сообщило на испанском языке министерство окружающей среды и водных ресурсов Эквадора в Твиттере .

Естественная арка была названа в честь английского биолога Чарльза Дарвина, изучавшего  эволюцию  на Галапагосских островах во время своего путешествия на борту HMS Beagle в начале 1830-х годов.

Теперь, когда вершина арки исчезла, одна туристическая компания, Aggressor Adventures, назвала два каменных монолита, которые остались "Столпами эволюции".

Напомним, ранее сообщалось, что кожная инфекция привела к вымиранию лягушек Дарвина.

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Теги: Дарвин, Галапагосские острова
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БРОКЕР2021    21.05.2021, 04:43
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