Знаменитая арка Дарвина на Галапагосских островах исчезла навсегда
Согласно сообщениям новостей, вершина Арки Дарвина, знаменитой арки из природного камня на северных Галапагосских островах, упала в волны.
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Арка, расположенная менее чем в 1 километре от крутого и скалистого побережья острова Дарвин, рухнула "в результате естественной эрозии", как сообщило на испанском языке министерство окружающей среды и водных ресурсов Эквадора в Твиттере .
Естественная арка была названа в честь английского биолога Чарльза Дарвина, изучавшего эволюцию на Галапагосских островах во время своего путешествия на борту HMS Beagle в начале 1830-х годов.
Теперь, когда вершина арки исчезла, одна туристическая компания, Aggressor Adventures, назвала два каменных монолита, которые остались "Столпами эволюции".
Напомним, ранее сообщалось, что кожная инфекция привела к вымиранию лягушек Дарвина.
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