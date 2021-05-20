Самый большой айсберг в мире откололся от Антарктиды

Его площадь - как пять Киевов.

По данным Европейского космического агентства, кусок льда в форме пальца, который составляет примерно 170 километров в длину и 25 километров в ширину, был обнаружен спутниками, когда он откололся от западной стороны шельфового ледника Антарктиды. Сейчас айсберг свободно плавает в море Уэдделла, большом заливе в западной Антарктике.

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Айсберг площадью 4320 квадратных километров, который сейчас является самым большим в мире и получил название A-76, в честь антарктического квадранта, где он был впервые обнаружен, был захвачен спутниковой группировкой Copernicus Sentinel Европейского Союза. вращается вокруг полюсов Земли. Спутники подтвердили более раннее наблюдение, сделанное Британской антарктической службой, которая была первой организацией, заметившей откол.

Поскольку шельфовый ледник, из которого образовался этот айсберг, уже плавал по воде, это событие не повлияет напрямую на уровень моря. Однако шельфовые ледники помогают замедлить поток ледников и ледяных потоков в море; Таким образом, косвенно потеря части шельфового ледника в конечном итоге способствует повышению уровня моря, согласно Национальному центру данных по снегу и льду (NSIDC). NSIDC также сообщает, что континент Антарктида, который нагревается более быстрыми темпами, чем остальная часть планеты, содержит достаточно замороженной воды, чтобы поднять глобальный уровень моря на 60 метров. Ученые не думают, что антропогенное изменение климата вызвало откол A-76 или его ближайшего предшественника, A-74.

"A76 и A74 являются лишь частью естественных циклов на шельфовых ледниках, которые не откладывали ничего серьезного в течение десятилетий", - написала в Twitter Лаура Герриш, исследователь Британской антарктической службы. " Важно отслеживать частоту всех отказов айсбергов, но пока все это ожидается".

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Спутники будут продолжать отслеживать новый айсберг, так же как они это делали для A-68A, предыдущего обладателя титула крупнейшего в мире айсберга. После отделения от антарктического ледяного покрова в 2017 году A-68A была выброшена океанскими течениями в 2020 году и была опасно близка к столкновению с островом Южная Георгия, местом размножения тюленей и пингвинов. Как ранее сообщал Live Science, бродячий айсберг раскололся на дюжину частей, прежде чем причинить какой-либо вред .

Шельфовый ледник Ронне, породивший недавний айсберг, в основном защищен от притоков теплой воды, которые нарушают естественный цикл антарктического отела и отрастания льда. Но не всем регионам Западной Антарктиды так повезло. В апреле Live Science сообщила, что ледник Туэйтс, или "ледник Судного дня", тает быстрее, чем считалось ранее. Это произошло из-за течения теплой воды с востока, смывающейся в жизненно важных "точках крепления", закрепляющих шельф на суше.

Напомним, ранее сообщалось, что под айсбергом в Антарктиде нашли неизвестную экосистему.