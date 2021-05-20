Интересный факт дня: Чрезмерная работа смертельно опасна

Согласно новому исследованию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), долгие часы работы и переутомление могут стать причиной сотен тысяч смертей в год по всему миру, и проблема усугубляется.

По оценкам исследователей, в 2016 году около 745 тысяч человек во всем мире умерли от инсульта и ишемической болезни сердца, связанных с работой более 55 часов в неделю, что на 29 процентов больше, чем в 2000 году.

По сравнению с работой 35-40 часов в неделю, работа 55 часов в неделю или более увеличивает риск инсульта на 35 процентов и риск смерти от ишемической болезни сердца на 17 процентов, заключают исследователи.

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"Работа 55 или более часов в неделю - серьезная опасность для здоровья", - говорит Мария Нейра , директор Департамента окружающей среды, изменения климата и здоровья ВОЗ. "Пришло время всем нам, правительствам, работодателям и работникам осознать тот факт, что длительный рабочий день может привести к преждевременной смерти".

ВОЗ объединилась с Международной организацией труда (МОТ), чтобы изучить десятки исследований, посвященных ишемической болезни сердца и инсульту, на основе данных, охватывающих 194 страны. Хотя статистические данные не показывают определенной причинно-следственной связи, они предоставляют "достаточные доказательства вредности" с использованием критериев ВОЗ.

Данные показали, что профессиональные заболевания и смертность особенно распространены среди мужчин, среди людей в возрасте 60-74 лет и среди людей, живущих в регионах Западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии. Около 8,9% мирового населения в 2016 году работали в среднем 55 часов в неделю или больше - всего около 488 миллионов человек.

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Данные в этом исследовании относятся только к 2016 году, но маловероятно, что с тех пор ситуация улучшилась. Рост экономики и переход к работе на дому из-за распространения коронавируса означают, что многие из нас работают больше часов, чем когда-либо прежде.

"Пандемия существенно изменила как многие люди работают", - говорит генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. "Удаленная работа стала нормой во многих отраслях, часто стирая границы между домом и работой. Кроме того, многие предприятия были вынуждены свернуть или закрыть операции, чтобы сэкономить деньги, а люди, которые все еще получают заработную плату, в конечном итоге работают дольше".

Хотя связь между многочасовой работой и плохим состоянием здоровья не вызывает удивления и уже широко изучалась ранее, новое исследование выходит на новый уровень с точки зрения глобального анализа и огромного количества данных, которые были учтены.

Очевидное решение, если вы обнаружите, что перегружены работой, - это меньше работать и проводить больше времени с семьей или своими хобби. Однако для многих людей во всем мире это не обязательно экономический выбор, который они могут сделать.

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Имея это в виду, ВОЗ призывает правительства и работодателей прислушаться к предупреждениям, содержащимся в этом исследовании - установление правил в отношении временных ограничений и гибкого рабочего времени, а также возможность разделения работы между работниками - все это может помочь снизить бремя этой болезни.

"Никакая работа не стоит риска инсульта или сердечного приступа", - говорит Тедрос. "Правительства, работодатели и рабочие должны работать вместе, чтобы согласовать ограничения для защиты здоровья рабочих".

Напомним, ранее мы узнали, что любовь к работе делает нас алкоголиками.