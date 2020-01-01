Интересный факт дня: В половине всех пластиковых отходов виноваты 20 компаний

Огромная проблема человечества с одноразовыми пластиками не возникает из ниоткуда.

В первом в своем роде отчете исследователи составили индекс, определяющий 100 крупнейших мировых производителей полимеров, производящих одноразовые пластмассы, которые в конечном итоге превращаются в отходы.

Другие исследователи, изучающие эту проблему, стремились определить, какие бренды в наибольшей степени способствуют загрязнению пластиком (спойлер: это Coca-Cola) .

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Новый анализ - подготовленный исследователями в Minderoo Фонде австралийской благотворительной организация - углубляется в пластиковую цепочку поставок, глядя на реальных компаниях, которые делают полимеры, которые включают одноразовые пластмассы, такие как бутылки Колы и бесчисленное множество других предметов.

Сосредоточившись на "первичных" полимерах, которые дешево получают из ископаемого топлива, и которые составляют около 98 процентов всего производства полимеров, исследователи выявили около 1200 производственных предприятий по всему миру, которые производят пять основных полимеров в одноразовых пластиках: полипропилен (ПП), высокоэффективный полимер высокой плотности (HDPE), полиэтилен низкой плотности (LDPE), линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE) и полиэтилентерефталат (PET).

По словам исследователей, эти 1200 предприятий принадлежат и управляются примерно 300 различными компаниями, но 100 крупнейших компаний, безусловно, вносят наибольший вклад в общую проблему, производя около 90 процентов всех одноразовых пластиковых отходов, образующихся в мире.

В этой печально известной сфере 20 лучших находятся в самом центре кризиса. На эти 20 компаний-производителей полимеров, возглавляемые американскими компаниями ExxonMobil и Dow, на третьем месте находится китайская Sinopec, приходится около 55 процентов одноразовых пластиковых отходов в мире, что в общей сложности составляет более 130 миллионов метрических тонн отходов в 2019 году.

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Только три ведущие компании произвели около 16 процентов этого объема, каждая из которых произвела более 5 миллионов метрических тонн отходов, но, по словам исследователей, основные производители пластиковой проблемы в значительной степени остаются незамеченными.

"Сегодня регулирование в основном нацелено на десятки тысяч компаний, которые продают готовую продукцию из одноразового пластика", - пишут авторы в отчете.

"Более эффективным решением было бы преодолеть кризис пластиковых отходов через производителей полимеров в основе цепочки поставок, которых относительно мало. Улучшения на этом этапе будут каскадно распространяться по всей цепочке поставок, что непропорционально сильно повлияет на циркулярность и пластиковое загрязнение".

Помимо индексации производителей полимеров, стоящих за пластмассовым кризисом, исследователи также определили 100 крупнейших владельцев капитала производителей полимеров (будь то национальные государства, такие как Саудовская Аравия, занимающая первое место, или частные учреждения), а также 100 крупнейших банков, которые финансируют производителей полимеров, в первую пятерку которых входят банки из Великобритании или США.

Блок-схемы, разработанные командой, показывают, как владение производителями полимеров в конечном итоге влияет на отдельные страны. На душу населения крупнейшими производителями одноразовых пластиковых отходов являются Австралия, США, Южная Корея и Великобритания, причем наибольший общий объем отходов приходится на Китай, за которым следуют США, Индия, Япония и Великобритания.

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"Впервые финансовые и материальные потоки производства одноразового пластика были нанесены на карту и прослежены до их источника", - говорит соавтор исследования Тоби Гарднер из Стокгольмского института окружающей среды.

"Раскрывая масштабы глобального кризиса, который находится в наших руках, очень важно сломать модель бездействия".

Сломать эту модель будет непросто, учитывая, что кризис - буквально за счет государственных субъектов и чрезвычайно влиятельных частных компаний - является "укоренившейся геополитической проблемой", согласно отчету, в котором содержится несколько ключевых рекомендаций для различных секторов и заинтересованных сторон.

Но самый важный шаг, по словам исследователей, заключается в отказе от производства первичных полимеров, получаемых из ископаемого топлива и ответственных за огромные выбросы парниковых газов, и взамен использования пластмасс, изготовленных из переработанных материалов, на долю которых в настоящее время приходится только около 2 процентов общее производство пластика.

Напомним, ранее сообщалось, что средний американец потребляет сотню тысяч микрочастиц пластика в год.