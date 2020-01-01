Ученые выяснили, сколько диких птиц живет на планете

В одном из крупнейших исследований такого рода, когда-либо проводившихся, исследователи подсчитали, сколько диких птиц населяет планету прямо сейчас.

По официальным данным, на Земле живут около 50 миллиардов особей, что в шесть раз больше, чем людей на нашей планете. Это охватывает в общей сложности 9700 видов птиц (92 процента ныне живущих), от шилоклюва до зебрового вьюрка, и основано на более чем миллиардах наблюдений, зарегистрированных на гражданском научном портале eBird.

Эти данные были объединены с реальными тематическими исследованиями и алгоритмом масштабирования для оценки количества птиц на планете в целом с учетом видов, которые с большей вероятностью будут обнаружены, чем другие.

Читай также: Интересный факт дня: Из-за коронавируса воробьи стали сексуальнее

"Люди потратили много усилий на подсчет представителей нашего собственного вида - всех нас 7,8 миллиарда", - говорит эколог Уилл Корнуэлл из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) в Сиднее, Австралия. "Это первая всеобъемлющая попытка подсчитать другие виды".

Но некоторых видов, например, черногрудых перепелов, осталось всего около 100 птиц. Для других видов, таких как радужный лорикет, их количество исчисляется многими миллионами. Четыре вида попали в "клуб миллиарда": домашний воробей, европейский скворец, кольчатая чайка и амбарная ласточка.

Исследователи говорят, что лишь несколько видов доминируют в популяциях птиц. В будущих исследованиях можно будет изучить некоторые из возможных причин, по которым эти типы птиц стали настолько доминирующими. С другой стороны, около 12 процентов видов птиц оценивают глобальную популяцию менее 5000 особей.

Читай также: Фастфуд повлиял на эволюцию птиц

Как признает команда, проводившая исследование, такое исследование было бы невозможно без данных о гражданской науке, собранных через Интернет. В ходе исследования были использованы данные примерно 600 000 участников eBird, и ученые поощряют большее количество людей участвовать в регистрации своих наблюдений за птицами.

"В то время как это исследование сосредоточено на птицах, наш подход к крупномасштабной интеграции данных может послужить планом для расчета видовой численности других групп животных", - говорит биолог Кори Каллаган из Немецкого центра интегративных исследований биоразнообразия (iDiv) в Галле, Германия.

В своей статье исследователи отмечают неопределенность в их цифрах, неизбежную по целому ряду причин - от того, насколько регулярно орнитологи ищут определенные виды, до ежегодных схем миграции. Число 50 миллиардов на самом деле является средним по оценкам, полученным в ходе исследования.

"В настоящее время наш подход ограничен обучающими данными, используемыми в нашем анализе, и увеличение количества обучаемых видов, вероятно, повысит достоверность оценки численности для ряда видов", - пишет команда в своем исследовании .

Читай также: Названа самая крупная птица в истории

Чтобы получить еще более точный подсчет птиц, ученые надеются повторять исследование каждые несколько лет. Это должно показать изменение популяции с течением времени и будет важно по другой причине: сохранение.

Регулярное повторение исследования позволит экспертам увидеть, как обстоят дела у конкретных видов с течением времени, и это одна из причин, по которой вклад представителей общественности так важен. В то время как наблюдение за птицами является популярным хобби в таких странах, как США и Великобритания, другие страны охвачены не так хорошо.

Напомним, ранее сообщалось, что найдена самая редкая птица в мире.