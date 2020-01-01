Solar Orbiter сделал первое видео извержения на Солнце

Космический корабль, изучающий Солнце, сделал первые кадры солнечной вспышки во время своего первого пролета мимо Солнца, прежде чем его научная миссия официально началась.

Solar Orbiter - миссия, совместно выполняемая Европейским космическим агентством (ESA) и NASA, была запущена в феврале 2020 года и впервые приблизилась к нашей звезде год спустя, 10 февраля. Формально же научную работу зонд начинает только в ноябре, но ученые уже заметили кое-что особенное в данных, полученных сразу после близкого сближения: два выброса корональной массы, которые происходят, когда Солнце выплевывает большие сгустки своей атмосферы в космос.

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В то время космический корабль находился примерно на половине расстояния от Солнца до Земли, и на противоположной стороне от нас. Это местоположение означало, что Solar Orbiter мог видеть части Солнца, полностью невидимые для ученых на Земле, но это также означало, что отправка данных домой была медленным процессом, и ученые все еще копаются в том, что видел космический корабль.

Исследователи уже обнаружили пару выбросов корональной массы в данных космического корабля, когда зонд находился дальше от Солнца. Но затем ученые заметили, что три прибора Solar Orbiter обнаружили два выброса корональной массы вскоре после сближения.

Это были первые подобные события, наблюдаемые аппаратом Solar Orbiter Heliospheres Imager (SoloHI), который заснял поток материала, вырывающийся из Солнца. Этот инструмент собирал данные только случайно, когда SoloHI проводил наблюдения только с одним из своих четырех детекторов, и довольно спорадически, согласно заявлению НАСА , всего на 15% чаще, чем он будет собирать данные во время основной миссии.

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С помощью инструментов удалось запечатлеть особенно потрясающие виды одного из выбросов корональной массы 12 и 13 февраля. Каждый из трех инструментов на Solar Orbiter фокусируется на разных регионах, поэтому их виды простираются с видимой поверхности Солнца. По данным ESA, на всем протяжении более чем в 20 раз больше ширины самого Солнца.

Еще дальше три других космических аппарата наблюдали то же событие: STEREO-A НАСА , Proba-2 ЕКА и совместная миссия Солнечной и гелиосферной обсерватории (SOHO). Взятые вместе, наблюдения за выбросом корональной массы, проведенные четырьмя миссиями, предлагают такую ​​глобальную перспективу на Солнце и его окружение, которая до сих пор была трудной для ученых.

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Как и другие типы космической погоды , широкая категория эффектов в Солнечной системе, вызванных активностью Солнца, выбросы корональной массы представляют интерес для ученых и инженеров, поскольку они могут потенциально повредить космический корабль и нанести вред незащищенным астронавтам, особенно за пределами орбиты Международного союза. Космическая станция.

Пока что возможности ученых по мониторингу и прогнозированию космической погоды ограничены - отсюда большой интерес к таким миссиям, как Solar Orbiter, которые должны улучшить понимание исследователями того, как работает Солнце. Уникальным вкладом Solar Orbiter в этот квест станет его наклонная орбита, которая позволит ученым впервые получить изображения полюсов Солнца.

Напомним, ранее сообщалось, что обсерватория NASA засняла солнечный торнадо.