У дипломатов и шпионов США по всему миру обнаружили странную болезнь

The New York Times сообщает, что персонал США по всему миру страдает неврологическими симптомами.

Загадочное неврологическое заболевание, о котором впервые сообщили американские сотрудники в Гаване, Куба, может быть более распространено среди дипломатов, солдат и шпионов, чем считалось ранее.

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Более 60 человек сообщили о внезапных приступах тошноты, головокружения и головных болей в результате происшествий за границей, сообщает The New York Times. По крайней мере в нескольких случаях симптомы были стойкими, с такими постоянными проблемами, как головокружение и боль, о которых сообщал персонал.

По данным Times, администрация Байдена активно проводит расследование по поводу этих сообщений. В отчете Национальной академии наук (NAS) за 2020 год было высказано предположение, что болезнь может быть вызвана направленным импульсом радиочастотной энергии. (Радиочастотная энергия включает радиоволны и микроволны.)

“Исследования, опубликованные в открытой литературе более полувека назад и в последующие десятилетия западными и советскими источниками, обеспечивают косвенную поддержку этого возможного механизма“, - написал в своем отчете председатель комитета Национальной академии наук доктор Дэвид Релман. “Другие механизмы могут играть подкрепляющие или аддитивные эффекты, вызывая некоторые неспецифические хронические признаки и симптомы, такие как стойкое постурально-перцептивное головокружение, функциональное вестибулярное расстройство и психологические состояния“.

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Сообщения о неврологических симптомах впервые появились в 2016 году, когда были зарегистрированы случаи среди людей, работающих в посольстве США в Гаване. С тех пор, как сообщает Times, сообщения появились в России, Китае и других странах Азии и Европы. В одном случае в России военный сообщил, что он подъехал к перекрестку и внезапно почувствовал приступ тошноты и головную боль. Его двухлетний ребенок, привязанный к заднему сиденью, заплакал. Когда полицейский отъехал от перекрестка, симптомы исчезли, и ребенок перестал плакать, сообщает Times.

Некоторые официальные лица подозревают, что за этими инцидентами стоит российская военная разведка, но правительство США не готово возлагать на них вину, сообщает Times.

“На данный момент у нас нет окончательной информации о причинах этих инцидентов, и преждевременно и безответственно строить предположения“, - заявила газете Аманда Дж. Шоч, пресс-секретарь Управления национальной разведки.

Официальные лица также расследуют два инцидента, произошедших возле Белого дома вскоре после президентских выборов 2020 года, сообщает CNN. Два члена Совета национальной безопасности сообщили о симптомах, которые внезапно проявились возле входов на территорию. События произошли с разницей в несколько недель и у разных ворот.

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Многие из эпизодов остаются засекреченными, что усложняет задачу по выявлению потенциальных причин недуга для ученых, написали исследователи в отчете NAS. Что еще более усложняет ситуацию, некоторые пациенты сообщали о внезапных и преходящих симптомах, в то время как другие сообщали о медленно развивающихся хронических проблемах. “Невозможно исключить разные причины для разных случаев“, - писал Релман.

По данным Times, в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), которое не раскрывает количество пострадавших сотрудников, заместителю директора Дэвиду Коэну поручено встречаться с жертвами и регулярно информировать Конгресс. Агентство также направило дополнительный медицинский персонал для ведения дел среди сотрудников ЦРУ. Согласно Times, реакция правительства усиливается. Последнее сообщение о возможной атаке произошло в течение последних двух недель.

Напомним, ранее сообщалось, что для военных США создали оружие направленной энергии.