Нобелевский лауреат: Искусственный интеллект сокрушит людей

На данный момент общеизвестно, что искусственный интеллект скоро сможет превзойти людей - если не полностью превзойти их - во многих областях. Насколько мы будем устаревшими и устаревшими и в каком масштабе, все еще обсуждается. Но лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман высказался по этому поводу довольно резко.

В интервью, публикованном The Guardian, Канеман заявил, что в битве между ИИ и людьми, искусственный интеллект победит с большим перевесом.

"Ясно, что ИИ победит [над человеческим интеллектом]. Это даже не близко", - сказал Канеман газете. "Как люди будут к этому приспосабливаться - интересная проблема".

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Зачем слушать Даниэля Канемана? Его книга 2011 года "Думай, быстро и медленно" - продана более двух миллионов копий - является одним из самых влиятельных томов в области поведенческой экономики, исследуя, как и почему люди думают так, как они думают ("быстрое" мышление интуитивно понятное название, рациональное "медленное" мышление) и то, что оставляет нас подготовленными (или неподготовленными) к принятию решений о нашем будущем. Но, более того, он получил Нобелевскую премию 2002 года за новаторскую "теорию перспектив", которая объясняет, как люди рационализируют разницу между прибылью и убытками и как работают их пороговые значения для неприятия риска и аппетита к риску.

И почему, по мнению Канемана, мы так не готовы к грядущему захвату искусственным интеллектом? Говоря о том, как пандемия охватила неподготовленный мир, Канеман привел в пример экспоненциальный рост вируса и то, что человеческий разум по существу не подготовлен для выполнения основных математических расчетов, объясняющих, как нечто подобное может выйти из-под контроля.

"Нам почти невозможно понять экспоненциальные явления", - сказал он The Guardian. "Мы очень опытны в более или менее линейном мире. А если дела ускоряются, обычно они ускоряются в пределах разумного. Экспоненциальные изменения [как с распространением вируса] - это совсем другое. Мы не готовы к этому. На воспитание интуиции уходит много времени".

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Заканчивая обсуждение ИИ, Канеман отмечает проблему человеческого разума: "Произойдут серьезные потрясения. Технология развивается очень быстро, возможно, в геометрической прогрессии. Но люди линейны. Когда линейные люди сталкиваются с экспоненциальными изменениями, они не смогут легко адаптироваться к этому". Канеман называет медицину тем местом, где люди будут заменены, "конечно, с точки зрения диагностики".

В другом месте он обращается с резким посланием к руководству по всему миру: "Когда вы говорите о лидерстве, возникают довольно пугающие сценарии. Как только станет очевидной правдой, что у вас может быть ИИ, который будет гораздо лучше оценивать бизнес, скажем, что он сделает с человеческим лидерством"?

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект научился предсказывать смерть.