В Дании убитые из-за коронавируса норки восстали из могил

Теперь их сожгут.

В прошлом году в Дании были уничтожены миллионы выращенных на фермах норок после того, как среди животных вспыхнула коронавирусная инфекция. Но в последующие месяцы, по сообщениям новостей, поспешно закопанные туши норок начали "подниматься из земли" из-за образованных в их плоти газов.

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В ноябре 2020 года датские власти объявили о плане уничтожения всех выращиваемых норок в стране после того, как более 200 ферм сообщили об инфекции SARS-CoV-2 среди своих животных. Вирус, вызывающий COVID-19 у людей, приобрел мутации при распространении среди норок, и датские власти обеспокоены тем, что мутантный вирус может распространиться на людей и усугубить пандемию.

"Другая область, о которой следует беспокоиться, - это распространение этого вируса на животное-хозяина, которое становится региональным или местным резервуаром для вирусных инфекций", - сказал Джонатан Ранстадлер, профессор кафедры инфекционных заболеваний и глобального здравоохранения Ветеринарной школы Каммингса при Университете Тафтса. Несколько тысяч норок покидают датские фермы каждый год, поэтому некоторые инфицированные норки потенциально могли выйти в дикую природу и передать вирус другим животным.

Ссылаясь на эти опасения, датское правительство издало приказ в начале ноября 2020 года, и к 25 ноября, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), "норки на всех 289 затронутых норковых фермах и фермах в пределах назначенной зоны были уничтожены". По сообщению Reuters, большая часть из примерно 17 миллионов туш норок была сожжена в мусоросжигательных установках, но из-за ограниченной мощности около 4 миллионов норок были захоронены в военных районах на западе Дании.

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Одно из массовых захоронений находится рядом с озером для купания, а другое - возле источника питьевой воды, что вызвало опасения по поводу загрязнения воды у местных жителей, сообщает Reuters. И вскоре после их первоначального захоронения туши норки начали торчать из земли, как сцена из плохого фильма про зомби, сообщает NBC News.

В ответ на эту катастрофу датское правительство решило начать раскопки массовых норковых могил, начиная с мая 2021 года, и этот план, наконец, реализуется, сообщает Reuters. Согласно плану, к середине июля 4 миллиона норок будут выкопаны и сожжены на 13 ТЭЦ по всей Дании.

Напомним, ранее сообщалось, что исследователи нашли ключ, который делает коронавирус таким заразным.