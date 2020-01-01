Интересный факт дня: Животные тоже умеют смеяться

Звуки животных, издаваемые во время игры, очень похожи на человеческий смех .

Совместный смех - это важный способ для людей наладить контакт и сблизиться. И хотя причины смеха могут сильно различаться у разных людей и групп, звук смеха обычно распознается между людьми, принадлежащими к разным культурам.

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Но как насчет животных, кроме людей? "Смеются" ли они и напоминают ли причины их смеха спусковые механизмы человеческого смеха? У людей смех может выражать целый ряд эмоций - от положительных чувств, таких как удовольствие, до отрицательных, таких как отвращение. Люди также смеются, когда слышат шутку или видят что-то, что они считают забавным, хотя неизвестно, включает ли интеллект животных то, что люди назвали бы чувством юмора.

Однако многие животные во время игры издают звуки, уникальные для этого приятного социального взаимодействия. Исследователи считают такие вокализации близким аналогом человеческого смеха. Недавно ученые исследовали игровую вокализацию, чтобы выяснить, насколько она распространена среди животных. Команда определила 65 видов, которые "смеялись" во время игры. Большинство из них были млекопитающими, но некоторые виды птиц также демонстрировали игривый смех. Согласно новому исследованию, этот новый анализ может помочь ученым проследить эволюционное происхождение человеческого смеха.

Исследователи сообщили, поскольку некоторые типы игрового поведения выглядят как драки, животные могут вокализировать или смеяться во время игры, чтобы взаимодействие не усиливалось и не становилось агрессивным или вредным. В отличие от боевых действий, игры обычно повторяются и происходят независимо от других социальных форм поведения, таких как совокупление или поиск пищи, - сказала ведущий автор исследования Саша Винклер, докторант биологической антропологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

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"Когда дело доходит до определения игры, люди, изучающие приматов, говорят: "Вы узнаете это, когда увидите", - сказала Винклер. Одним из признаков является то, что у приматов - наших ближайших родственников - "игровое лицо", напоминающее выражение лица играющих людей, объяснила она.

Когда Винклер ранее работала с макаками-резусами (Macaca mulatta), она заметила, что обезьяны тихо смеются во время игры. По ее словам, многие другие приматы также издают вокал во время игры. Винклер и соавтор исследования Грег Брайант, профессор и заместитель председателя Департамента коммуникаций Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, задались вопросом, может ли смех животных получить еще большее распространение. По словам Винклер, они рассмотрели десятки предыдущих исследований, "ищущих в любом животном какие-либо упоминания о голосовых сигналах во время игры", например о задыхании макак.

Их исследование выявило десятки примеров с сообщениями о голосовых сигналах "во всей литературе о млекопитающих, особенно среди приматов, грызунов, социальных хищников и (в меньшей степени) морских млекопитающих", - пишут ученые в исследовании.

Многие из этих звуков слышны только во время игры, например, мурлыканье мартышки (Chlorocebus aethiops), ультразвуковая трель крысы (Rattus norvegicus), свист и крик афалины (Tursiops truncatus) и писк беличьей обезьяны (Saimiri sciureus). Согласно исследованию, большинство видов приматов, в том числе шимпанзе, гориллы, обезьяны и павианы, демонстрировали игривый смех: от задыхающегося хихиканья, чмокания губами и хрюканья до кудахтанья, трелей и визгов.

Хотя большинство смеющихся животных были млекопитающими, два вида птиц - австралийская сорока (Gymnorhina tibicen) и попугай кеа (Nestor notabilis) - также издавали звуки во время игры, сообщили исследователи. В исследовании попугаев кеа, которые живут в Новой Зеландии в 2017 году, ученые обнаружили, что если бы они записали трели кеа и проиграли его через динамик, другие кеа "спонтанно начали бы играть", - сказала Винклер. Это исследование продемонстрировало, как смех в кеа служит приглашением для других, "особенно для облегчения и начала игры", - добавляет Винклер.

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В частности, в исследованиях, посвященных рыбам, амфибиям и рептилиям, сообщения об игривом смехе отсутствовали, возможно, потому, что, согласно исследованию, существует некоторый вопрос относительно того, существует ли вообще игра в этих группах животных.

Считается, что человеческий смех зародился во время игры, и эта гипотеза подтверждается игровым задыхающимся смехом многих видов приматов. Человеческий смех, возможно, произошел от подобного задыхающегося звука, который "с течением времени превратился в ритуал в озвученное "ха-ха-ха", которое мы используем сегодня", - сказала Винклер. Люди по-прежнему смеются во время игры, но мы также включаем смех в речь и неигровое поведение, используя смех различными способами, чтобы передать ряд эмоций, которые могут быть положительными или отрицательными, сообщили исследователи.

Человеческий смех заметно отличается от смеха других животных еще одним важным аспектом: его громкостью. Люди громко транслируют свой смех, часто как способ включения в группу. Для сравнения, когда большинство животных смеются, звук очень тихий - достаточно громкий, чтобы его услышал партнер смеющегося, согласно исследованию.

"Это действительно удивительно, что так много животных имеют схожую функцию вокализации во время игры", - сказала Винклер. "Но у нас есть эти уникальные части человеческого смеха, которые также являются важной областью для будущих исследований".

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