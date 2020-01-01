Изменение климата разрушает самые старые наскальные рисунки в мире

С 50-х годов прошлого столетия климат стал сильнее влиять на рисунки.

В пещерах на индонезийском острове Сулавеси древние народы отмечали стены красными и тутовыми трафаретами и рисовали изображения крупных местных млекопитающих или воображаемых человеко-животных существ.

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Это самые старые известные из известных наскальных рисунков - или, по крайней мере, самые старые, приписываемые нашему виду. Одна картина с изображением бородавчатой ​​свиньи Сулавеси недавно датирована как минимум 45 500 годами.

С 1950-х годов археологи наблюдали, как эти картины покрываются волдырями и отслаиваются от стен пещеры. Тем не менее, мало что было сделано, чтобы понять, почему.

В исследовании, опубликованном 14 мая, изучались механизмы разложения древних наскальных рисунков на 11 участках в районе Марош-Пангкеп на острове Сулавеси. Ученые обнаружили, что в последние десятилетия ухудшение могло ухудшиться, и эта тенденция, вероятно, сохранится с ускорением изменения климата.

Эти плейстоценовые ("ледниковые") наскальные рисунки Индонезии только начали рассказывать нам о жизни самых первых людей, которые жили в Австралазии. Искусство исчезает, как только мы начинаем понимать его значение.

Наскальное искусство дает нам возможность заглянуть в древние культурные миры художников и животных, на которых они, возможно, охотились или с которыми общались. Сохранились даже редкие ключи к разгадке веры первых людей в сверхъестественное.

Мы думаем, что люди создавали рисунки в Австралазии, включая северную Австралию, Папуа-Новую Гвинею и Индонезию, в течение очень долгого времени. Использованные пигменты - одно из первых свидетельств того, что люди жили в Австралии более 60 000 лет назад.

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Десятки тысяч уникальных мест наскального искусства разбросаны по Австралазии, причем аборигены создают множество стилей наскального искусства по всей Австралии.

Еще до 2014 года ученые считали, что самое раннее наскальное искусство было в Европе - например, в пещере Шове во Франции или в Эль-Кастильо в Испании, возраст которых составляет от 30 000 до 40 000 лет. Теперь мы знаем, что в Индонезии люди рисовали в пещерах и скальных убежищах одновременно и даже раньше.

Постоянные исследования по всей Австралазии ежегодно открывают новые места наскального искусства. На сегодняшний день в известняковых карстах Марош-Пангкепа на юге Сулавеси зарегистрировано более 300 раскрашенных участков.

Наскальные рисунки на Сулавеси и Борнео - одни из самых ранних имеющихся у нас свидетельств того, что люди жили на этих островах.

Ручные трафареты на одном из участков исследования в пещере Леанг Сакапао Линда Сиаджан

К сожалению, почти на каждом новом месте, которое мы находим в этом регионе, наскальное искусство находится в поздней стадии распада.

Чтобы выяснить, почему эти доисторические произведения искусства рассыпаются, ученые изучили некоторые из старейших известных наскальных изображений из региона Марош-Пангкеп, которым по научным данным от 20 до 40 тысяч лет.

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Учитывая, что эти произведения искусства сохранились за такой длительный период времени, исследователи хотели понять, почему окрашенные поверхности пещер из известняка теперь так быстро разрушаются.

Для решения этой проблемы использовалась комбинация научных методов, в том числе использование мощных микроскопов, химический анализ и идентификация кристаллов. Это показало, что соли, растущие как на поверхности древних наскальных изображений, так и за ними, могут вызывать их отслаивание.

Соли откладываются на поверхности горных пород через воду, в которую они впитываются. Когда водный раствор испаряется, образуются кристаллы соли. Затем кристаллы соли набухают и сжимаются по мере нагрева и охлаждения окружающей среды, создавая напряжение в породе.

В некоторых случаях в результате поверхность камня рассыпается в порошок. В других случаях кристаллы соли образуют колонны под твердой внешней оболочкой старого известняка, поднимая художественную панель и отделяя ее от остальной части породы, стирая искусство.

В жаркие дни геологические соли могут увеличиваться более чем в три раза по сравнению с первоначальным размером. На одной панели, например, отщеп размером в половину ладони отклеился менее чем за пять месяцев.

Австралазия имеет невероятно активную атмосферу, питаемую интенсивными морскими течениями, сезонными пассатами и резервуаром теплой океанской воды. Тем не менее, некоторые из его наскальных рисунков до сих пор сумели пережить десятки тысяч лет в результате серьезных эпизодов изменения климата, от холода последнего ледникового периода до начала текущего муссона.

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Напротив, известные европейские места наскального искусства, такие как Альтамира в Испании и Ласко во Франции, находятся в глубоких пещерах в более стабильном (умеренном) климате, поэтому наскальное искусство угрожает другим, и в целом выветривание менее агрессивно.

Но теперь парниковые газы усугубляют экстремальные климатические явления. Фактически, глобальное потепление может быть в три раза выше в тропиках, а влажно-сухие фазы муссонов усилились в последние десятилетия, наряду с более многочисленными явлениями Ла-Нинья и Эль-Ниньо.

Чистый эффект заключается в том, что температуры выше, жарких дней становится больше, засухи длятся дольше, а другие экстремальные погодные условия, такие как штормы (и вызываемые ими наводнения), становятся более суровыми и частыми.

Более того, муссонные дожди теперь собираются на рисовых полях и в прудах аквакультуры. Это способствует росту разрушающих искусство кристаллов соли за счет повышения влажности по всему региону, особенно в близлежащих пещерах, продлевая циклы усадки и набухания солей.

Помимо прямых угроз, связанных с промышленным развитием, таких как уничтожение мест археологических раскопок для добычи полезных ископаемых и добычи известняка, исследования ясно показывают, что глобальное потепление является самой большой угрозой сохранению древнего наскального искусства тропиков.

В частности, нам срочно необходимо подробно задокументировать оставшиеся наскальные изображения (например, с помощью 3D-сканирования) и открыть больше мест, прежде чем это искусство исчезнет навсегда.

Напомним, ранее сообщалось, что смена климата уничтожила древнюю цивилизацию.