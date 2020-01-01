В атмосфере экзопланеты впервые нашли земную молекулу
WASP-33b - странная экзопланета. В 400 световых годах от нас планета известна как ультра-горячий Юпитер: это газовый гигант, который вращается вокруг своей звезды ближе, чем Меркурий, к нашему Солнцу.
Из-за такого большого расстояния атмосфера WASP-33b достигает температуры более 2500 ° C, достаточно горячей, чтобы плавить большинство металлов.
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Эта экзопланета - отличный кандидат для изучения атмосферы инопланетян, потому что здесь очень жарко. При таких температурах химические вещества в атмосфере испускают излучение с отчетливыми спектральными отпечатками.
Когда WASP-33b вращается вокруг своей звезды, излучение, испускаемое химическими веществами, периодически смещается в красную и синюю сторону, что позволяет астрономам различать их на фоне яркого света родительской звезды.
Используя эту технику, международное сотрудничество астрономов во главе с исследователем из Центра астробиологии Королевского университета в Белфасте использовало телескоп Subaru для поиска следов химических веществ в атмосфере WASP-33b.
Они обнаружили гидроксил - молекулу из одного атома кислорода и одного атома водорода (сокращенно ОН). Гидроксил, вероятно, играет важную роль в химической смеси атмосферы WASP-33b, поскольку он взаимодействует с водяным паром и оксидом углерода.
Ведущий исследователь из Королевского университета в Белфасте доктор Стеванус Нугрохо сказал: "Это первое прямое свидетельство наличия OH в атмосфере планеты за пределами Солнечной системы. Оно показывает не только то, что астрономы могут обнаружить эту молекулу в атмосферах экзопланет, - но также и то, что они могут начать понимать детальную химию населения этой планеты".
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На Земле гидроксил образуется в атмосфере при взаимодействии водяного пара с кислородом. На WASP-33b гидроксил, вероятно, образуется, когда сильное тепло звезды разрывает водяной пар.
"В наших данных мы видим только предварительный и слабый сигнал от водяного пара, который подтверждает идею о том, что вода разрушается с образованием гидроксила в этой экстремальной среде", - пояснил д-р Эрнст де Муидж из Королевского университета в Белфасте, соавтор исследования.
Что касается важности работы, доктор Нил Гибсон, доцент Тринити-колледжа в Дублине и соавтор этой работы, сказал: "Наука о внесолнечных планетах относительно нова, и ключевая цель современной астрономии состоит в их изучении. атмосферы планет в деталях и, в конечном итоге, поиск экзопланет, похожих на Землю - планет, подобных нашей. Каждый новый обнаруженный атмосферный вид еще больше улучшает наше понимание экзопланет и методов, необходимых для изучения их атмосфер, и приближает нас к этой цели".
Напомним, ранее сообщалось, что в космосе найдена Пи-планета.
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