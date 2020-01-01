Трупы в горшках: На Корсике обнаружено странное захоронение

На французском острове Корсика был обнаружен древний некрополь с 40 гробницами, в том числе цилиндрические кувшины, заполненные человеческими останками.

По словам археологов, на кладбище похоронены как младенцы, так и взрослые. Кладбище, расположенное в городе Иль-Рус на северном побережье острова, похоже, использовалось между третьим и пятым веками нашей эры, временем, когда Римская империя постепенно приходила в упадок.

Многие из людей были найдены похороненными внутри амфор, больших сосудов, которые обычно использовались для перевозки таких товаров, как оливковое масло, вино или соленья. Дизайн амфор указывает на то, что они из Северной Африки, а некоторые из них, возможно, производились в Карфагене.

Захоронение на Корсике Жан-Жак Гризо

Несмотря на это, люди, похороненные в некрополе, в том числе в амфорах, вероятно, жили недалеко от некрополя на Корсике, сказал Жан-Жак Гризо, археолог из Французского национального института превентивных археологических исследований (INRAP), который руководил раскопками на этом месте.

Читай также: Хирург удачно пересадил голову трупу

Археологи также обнаружили, что некоторые захоронения были покрыты терракотовой плиткой, которую римляне называли тегулае и тупица. Римляне часто использовали такую ​​черепицу для покрытия крыш зданий, а иногда и для покрытия могил.

По словам исследователей, некрополь расположен у подножия церкви Непорочного зачатия, построенной в 1893 году.

Исследователи отметили, что другие захоронения, найденные на острове, например, на стоянках Мариана и Сант-Аманза, были связаны с религиозными сооружениями. Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы определить, какие древние города были расположены рядом с этим некрополем.

Захоронение на Корсике Жан-Жак Гризо

Читай также: В Перу нашли захоронение принесенных в жертву детей

“Нет никакого реального упоминания о городе в древних текстах или, например, на карте [Корсики], сделанной Птолемеем“, - сказал географ.

По словам Гризо, в течение следующих нескольких месяцев археологи проведут лабораторные работы, чтобы определить пол людей, их точный возраст и любые заболевания или травмы, которые у них могли быть.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ирландии археологи нашли древних зомби.