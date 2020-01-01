Интересный факт дня: Розовые напитки заставляют людей бегать быстрее

По необъяснимой причине цвет напитка перед бегом может влиять на нашу выносливость.

Если вы собираетесь промочить горло перед пробежкой, вот несколько бесплатных советов: попробуйте пить напиток розового цвета. Как ни странно это звучит, розовые напитки связаны с улучшением беговых качеств.

В новом исследовании ученые обнаружили, что бегуны, которые полоскали рот жидким раствором розового цвета - в отличие от прозрачного раствора с идентичным вкусом - бегали дольше и с большей средней скоростью, при этом получая больше удовольствия от бега.

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"Добавление розового красителя к искусственно подслащенному раствору не только улучшило восприятие сладости, но также усилило чувство удовольствия, скорость бега, выбранную пользователем, и расстояние, пройденное во время бега", - объясняет диетолог Санджой Деб из Вестминстерского университета. Соединенное Королевство.

Однако, прежде чем вы отправитесь к проходу с напитками в местном супермаркете, давайте сделаем некоторые оговорки.

Имейте это в виду, это небольшое исследование, в котором участвовало всего 10 человек. К тому же, как и в любом подобном эксперименте, все исследователи обнаружили связь с розовыми напитками - а не окончательное научное подтверждение того, что розовые напитки действительно заставляют ваши ноги двигаться быстрее или что-то в этом роде.

Тем не менее, результаты, безусловно, наводят на мысль о том, что напитки розового цвета могут существенно повлиять на общую беговую производительность людей. Так как именно это возможно?

По словам исследователей, ответы связаны с тем, как наш организм реагирует на потребление энергии во время упражнений, даже если это только воспринимаемое потребление энергии.

Предыдущие исследования уже показали, что результаты в таких видах спорта, как бег и езда на велосипеде, по-видимому, улучшаются, когда люди используют полоскание рта с углеводами, при этом считается, что это стимулирует области мозга, связанные с двигательной активностью и функциями системы вознаграждения - эффекты, которые могут иметь упражнения кажутся одновременно более приятными и менее утомительными .

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Кофеин - еще одно вещество, которое может улучшить физическую работоспособность, но похоже, что те же преимущества могут быть реализованы без фактического потребления энергии или стимуляторов.

Что касается конкретного розового цвета, команда выбрала его на основе предыдущих исследований, которые показали, что розовый цвет ассоциируется у нас со сладостью.

"Хотя может не быть непосредственной связи между цветом напитка, восприятием вкуса и продуктивностью питания, если розовый цвет связан с воспринимаемой сладостью и, следовательно, ожиданиями потребления сахара / углеводов, может быть правдоподобным, что полоскание розовым напитком во время упражнений может вызвать такое повышение производительности, что и углеводное полоскание рта за счет потенциального эффекта плацебо", - пишут Деб и его соавторы в своей новой статье.

Чтобы проверить свою гипотезу об эффекте плацебо, исследователи набрали 10 здоровых взрослых людей, имеющих опыт бега в рамках своих обычных упражнений, и заставили их бегать на беговой дорожке в течение 30 минут с инструкциями по установке собственной скорости для сложной тренировки.

Несколько раз в течение эксперимента добровольцев просили прополоскать рот искусственно подслащенным некалорийным раствором - либо прозрачной жидкостью, либо тем же раствором, окрашенным в розовый цвет с пищевым красителем (но в остальном идентичным прозрачному напитку).

Исследователи говорят, что это простое добавление заметно повлияло на беговые качества: розовый напиток связан со средней скоростью примерно на 0,5 км в час, что в эксперименте означало дополнительные 213 метров, что в целом повысит производительность на 4,4%.

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"Также сообщалось об усилении чувства удовольствия во время упражнений в состоянии розового полоскания рта, потенциальном психофизиологическом механизме, который, возможно, лежал в основе сообщенного улучшения производительности", - пишут авторы.

Исследователи предполагают, что этот механизм основан на эффекте плацебо, при котором бегуны, возможно, ожидали получить прилив энергии от потенциального потребления сахара / углеводов в сладком ополаскивателе для рта, который они использовали.

Стоит отметить, что перед экспериментом участники просмотрели видео, в котором подробно описывались преимущества углеводных полосканий для рта в повышении эффективности, и были проинформированы, что тесты, которые они собирались провести, были разработаны для измерения эффекта полоскания рта двумя коммерческими видами напитков.

Конечно, это была уловка, призванная "ослепить" добровольцев, о чем на самом деле был эксперимент. Но это также означает, что они, возможно, были подготовлены к появлению эффекта плацебо - такого способа, который может быть трудно воспроизвести дома, просто полоская горло розовой жидкостью, когда вы идете на пробежку.

В любом случае, это довольно интересный результат, и, по словам исследователей, он требует дальнейшего изучения в будущих исследованиях - чтобы увидеть, насколько далеко может распространиться этот розовый (и, возможно, другой цвет) эффект плацебо с точки зрения потенциального повышения производительности во время упражнений и занятий спортом.

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