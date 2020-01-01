Марсоход Perseverance обнаружил на Красной планете загадочные камни

Ученые миссии стремятся узнать происхождение скал.

В течение последних пяти недель Perseverance была сосредоточен в первую очередь на поддержке и документировании новаторских полетов вертолета Ingenuity. Но марсоход размером с автомобиль также занимался научной работой на заднем плане.

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Например, Perseverance подробно сфотографировал свое окружение - усыпанный валунами дно кратера Джезеро шириной 45 километров, где марсоход и вертолет сели 18 февраля, - с помощью Mastcam-Z с высоким разрешением. система визуализации.

Компания Perseverance также более подробно изучила близлежащие скалы с помощью двух других инструментов: своего лазера SuperCam и камеры WATSON ("Широкоугольный топографический датчик для операций и инженерии") на конце своего манипулятора.

Команда миссии хочет знать, имеют ли камни вулканическое или осадочное происхождение. Вулканические породы могут служить геологическими часами, позволяя исследователям лучше понять историю и эволюцию озера Джезеро, в котором миллиарды лет назад находились озеро и дельта реки. А осадочные породы, которые со временем образуются в результате осаждения грязи и песка, обладают большим потенциалом для сохранения признаков марсианской жизни, если она когда-либо существовала.

Поиск биосигнатур - одна из двух основных задач миссии Perseverance, наряду со сбором и хранением нескольких десятков образцов, потенциально имеющих астробиологическое значение. Этот первозданный марсианский материал будет доставлен на Землю в рамках совместной кампании NASA и Европейского космического агентства, возможно, уже в 2031 году.

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Для определения происхождения горных пород Джезеро может потребоваться шлифовка их поверхностей и получение информации о составе из их недр с помощью двух других инструментов на манипуляторе робота: PIXL ("Планетарный инструмент для рентгеновской литохимии") и SHERLOC ("Сканирование пригодных для жизни сред с помощью рамановского и Люминесценция для органических и химических веществ").

"Когда вы заглядываете внутрь камня, вы видите всю историю", - сказал в заявлении ученый проекта Perseverance Кен Фарли из Калифорнийского технологического института в Пасадене.

Perseverance настроен значительно активизировать свою научную работу, поскольку его дни в качестве наблюдателя за вертолетом в основном закончились. На прошлой неделе Ingenuity завершил свою основную миссию по демонстрации технологий и теперь приступает к расширенной миссии, призванной продемонстрировать разведывательный потенциал винтокрылых машин.

Таким образом, Ingenuity будет продолжать летать еще некоторое время, совершая вылеты, которые могут помочь команде Perseverance выбрать наиболее эффективные маршруты и выявить скальные образования, заслуживающие внимательного изучения.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA показало управление марсоходом на удаленке.