Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Марсоход Perseverance обнаружил на Красной планете загадочные камни

Комментариев: 0
Ученые миссии стремятся узнать происхождение скал.
Марсоход исследовал камни в кратере
Марсоход исследовал камни в кратере
NASA

В течение последних пяти недель Perseverance была сосредоточен в первую очередь на поддержке и документировании новаторских полетов вертолета Ingenuity. Но марсоход размером с автомобиль также занимался научной работой на заднем плане.

Читай также: NASA опубликовало первые записи звуков Марса

Например, Perseverance подробно сфотографировал свое окружение - усыпанный валунами дно кратера Джезеро шириной 45 километров, где марсоход и вертолет сели 18 февраля, - с помощью Mastcam-Z с высоким разрешением. система визуализации. 

Компания Perseverance также более подробно изучила близлежащие скалы с помощью двух других инструментов: своего лазера SuperCam и камеры WATSON ("Широкоугольный топографический датчик для операций и инженерии") на конце своего манипулятора.

Команда миссии хочет знать, имеют ли камни вулканическое или осадочное происхождение. Вулканические породы могут служить геологическими часами, позволяя исследователям лучше понять историю и эволюцию озера Джезеро, в котором миллиарды лет назад находились озеро и дельта реки. А осадочные породы, которые со временем образуются в результате осаждения грязи и песка, обладают большим потенциалом для сохранения признаков марсианской жизни, если она когда-либо существовала.

Поиск биосигнатур - одна из двух основных задач миссии Perseverance, наряду со сбором и хранением нескольких десятков образцов, потенциально имеющих астробиологическое значение. Этот первозданный марсианский материал будет доставлен на Землю в рамках совместной кампании NASA и Европейского космического агентства, возможно, уже в 2031 году.

Читай также: В парашюте марсохода нашли секретное сообщение

Для определения происхождения горных пород Джезеро может потребоваться шлифовка их поверхностей и получение информации о составе из их недр с помощью двух других инструментов на манипуляторе робота: PIXL ("Планетарный инструмент для рентгеновской литохимии") и SHERLOC ("Сканирование пригодных для жизни сред с помощью рамановского и Люминесценция для органических и химических веществ").

"Когда вы заглядываете внутрь камня, вы видите всю историю", - сказал в заявлении ученый проекта Perseverance Кен Фарли из Калифорнийского технологического института в Пасадене.

Perseverance настроен значительно активизировать свою научную работу, поскольку его дни в качестве наблюдателя за вертолетом в основном закончились. На прошлой неделе Ingenuity завершил свою основную миссию по демонстрации технологий и теперь приступает к расширенной миссии, призванной продемонстрировать разведывательный потенциал винтокрылых машин. 

Таким образом, Ingenuity будет продолжать летать еще некоторое время, совершая вылеты, которые могут помочь команде Perseverance выбрать наиболее эффективные маршруты и выявить скальные образования, заслуживающие внимательного изучения.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA показало управление марсоходом на удаленке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Perseverance, Марс, NASA
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь