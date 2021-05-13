Интересный факт дня: Иммунная система причиняет нам вред ради других людей

Реакция нашего организма на болезни .

Основная дискуссия во время пандемии и в исследованиях инфекционных заболеваний в более широком смысле заключается в том, почему инфицированные люди умирают. Как говорят эпидемиологи, ни один вирус "не хочет" никого убивать. Как и любая другая форма жизни, цель вируса - выжить и воспроизвести.

Читай также: Интересный факт дня: Кошки привязываются к хозяевам не меньше собак

Вместо этого появляется все больше свидетельств того, что иммунная система человека, которую писатель Эд Йонг называет "местом, где умирает интуиция", может сама быть ответственна за смерть многих людей.

Пытаясь найти и убить вторгшийся вирус, организм может нанести вред основным органам, включая легкие и сердце. Это побудило некоторых врачей сосредоточиться на ослаблении иммунного ответа инфицированного пациента, чтобы спасти его.

Это поднимает эволюционную загадку: какой смысл в иммунной системе, если ее чрезмерное рвение может убить тех же людей, которых она должна защищать?

Ответ может лежать в эволюционной истории человечества: иммунитет может быть связан с общением и поведением в такой же степени, как и с клеточной биологией. И в той степени, в которой исследователи смогут понять эти обширные истоки иммунной системы, они могут лучше подготовиться к улучшению реакции на нее.

Концепция поведенческой иммунной системы не нова. Почти все люди иногда испытывают отвращение потому, что все, что заставляло нас чувствовать себя таким образом, представляет угрозу для нашего здоровья.

И мы не одиноки в таких реакциях. Исследования показывают, что некоторые животные избегают других, у которых проявляются симптомы болезни.

Однако недавние теоретические исследования предполагают нечто большее: люди, в частности, могут проявлять сострадание к тем, у кого проявляются симптомы болезни или травмы.

Читай также: Интересный факт дня: Муравьи оказались быстрее гепардов

Есть причина, по которой люди склонны кричать, когда им больно, а не просто молча отстраняться от того, что им причиняет боль, и почему лихорадка связана с вялым поведением.

Некоторые психологи утверждают, что это связано с тем, что иммунные реакции в большей степени связаны с общением, чем с самоподдержанием. Люди, которым была оказана помощь на протяжении всей истории человечества, вероятно, чаще выживали, чем те, кто пытался выжить в одиночку.

В более широкой эволюционной литературе исследователи называют такие проявления "сигналами". И, как и многие из бесчисленных сигналов, которые мы видим в мире природы, сигналы, связанные с иммунитетом, могут быть использованы - или подделаны - для эксплуатации мира вокруг нас и друг друга.

Некоторые птицы, например, симулируют травмы, чтобы отвлечь хищников от их гнезд; крысы подавляют симптомы болезни, чтобы потенциальные партнеры не игнорировали их.

Люди все время симулируют сигналы боли или болезни, чтобы избежать обязательств или заручиться поддержкой других. А это неотъемлемый элемент любой сигнальной системы.

Как только сигнал, будь то вздрагивание или желтушный цвет лица, вызывает реакцию у любого, кто его видит, эта реакция начинает определять, как и почему используется сигнал.

Даже микробы используют иммунные сигналы и злоупотребляют ими для собственной выгоды. Фактически, некоторые вирусы фактически перехватывают наши собственные иммунные реакции, такие как кашель и чихание, чтобы передать себя новым хозяевам, используя наши собственные развитые функции для продвижения своих интересов.

Читай также: Интересный факт дня: Веру в дьявола объяснили боязнью чумы

Другие микробы, такие как SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19 ) и Yersinia pestis (бактерия, вызывающая чуму), могут препятствовать передаче сигналов другим людям, когда мы больны, и передаются сами, не осознавая этого.

Эта точка зрения на иммунитет, учитывающая биологию, поведение и социальные последствия болезни, рисует совершенно иную картину по сравнению с более традиционным взглядом на иммунную систему как на совокупность биологических и химических средств защиты от болезней.

Микробы, как и животные, используют разные стратегии для использования иммунных сигналов в своих целях. И, возможно, именно это и сделало бессимптомно передаваемый COVID-19 таким опасным: люди не могут полагаться на чтение иммунных сигналов других людей, чтобы защитить себя.

Поскольку врачи могут предсказать, как конкретная инфекция - будь то SARS-CoV-2, грипп, малярия или следующий патоген с пандемическим потенциалом - будет взаимодействовать с иммунной системой пациента, они смогут лучше подобрать лечение для нее. Будущие исследования помогут нам отсортировать микробы, которые перехватывают наши иммунные сигналы - или подавляют их - в своих целях.

Рассмотрение иммунитета не просто как биологического, а как более широкой сигнальной системы может помочь нам более эффективно понять наши сложные отношения с патогенами.

Напомним, ранее мы узнали, что мозг заставляет нас верить в привидений.