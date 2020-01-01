Утерянное письмо Эйнштейна предсказало открытие сверхчувств у животных

За несколько десятилетий до того, как мы узнали, что птицы могут "видеть" магнитное поле Земли, Альберт Эйнштейн обсуждал возможность неоткрытых сверхчувств в своих письмах поклонникам.

Давно утерянное письмо известного ученого к вопрошающему инженеру в 1949 году оказалось необычайно прозорливым как в области биологии, так и в области физики.

Первоначальный запрос инженера Глина Дэвиса, с которого началась переписка, был утерян, но, судя по ответу Эйнштейна, вопрос Дэвиса имел какое-то отношение к восприятию животных и к тому, что он может рассказать нам о физическом мире.

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"Вполне возможно, что исследование поведения перелетных птиц и почтовых голубей может когда-нибудь привести к пониманию некоторых физических процессов, которые еще не известны", - написал Эйнштейн в своем ответе.

Спустя более 70 лет мы теперь знаем, что догадка Эйнштейна оказалась верной. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что птицы могут ощущать магнитное поле Земли с помощью специальных фоторецепторов в своих глазах, которые чувствительны к незначительным изменениям магнитного поля планеты. Это то, что позволяет им преодолевать тысячи километров, не заблудившись.

Другие животные, такие как морские черепахи, собаки и пчелы также демонстрируют сверхъестественную способность ощущать магнитные поля нашей планеты, хотя и не обязательно глазами.

"Удивительно, что [Эйнштейн] задумал эту возможность за несколько десятилетий до того, как эмпирические данные показали, что некоторые животные действительно могут воспринимать магнитные поля и использовать такую ​​информацию для навигации", - пишут исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме, куда недавно было передано письмо.

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Тем не менее, у лауреата Нобелевской премии были некоторые подсказки, которыми он руководствовался. На момент написания письма биологическая наука и физика начали сливаться, как никогда раньше. Недавно была обнаружена эхолокация летучих мышей и радарные технологии начали укореняться.

Фактически, сам Дэвис был исследователем в этой области, и, вероятно, поэтому его интересовали другие странные чувства животных, например, у пчел.

В Эйнштейне он нашел единомышленника. Похоже, что знаменитый физик тоже был очарован биологической наукой как окном для невидимых физических сил.

В напечатанной на машинке записке Эйнштейн признает, что он хорошо знаком с Карлом фон Фришем, который недавно выяснил, что пчелы перемещаются, используя поляризационные модели света.

Письмо Эйнштейна Comp Physiol

Известно, что Эйнштейн посетил одну из лекций фон Фриша в Принстонском университете за шесть месяцев до отправки письма. У него даже была личная встреча с исследователем, и эти взаимодействия явно оставили впечатление.

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В то время как Дэвис, кажется, больше всего интересуется тем, как эти новые биологические знания могут повлиять на будущие технологии, Эйнштейн утверждает, что нам нужны дополнительные биологические исследования.

"Я не вижу возможности использовать эти результаты в исследовании, касающемся основ физики", - ответил он Дэвису. "Это могло быть только в том случае, если бы новый вид сенсорного восприятия, соответственно их раздражителей, был бы раскрыт через поведение пчел".

С тех пор, как письмо было отправлено, мы многое узнали о поведении пчел и о том, как эти любопытные насекомые воспринимают мир. Как и предсказывал Эйнштейн, эти знания уже помогают нам улучшать технологии.

Однако, несмотря на десятилетия исследований, остается много загадок. Точные механизмы, с помощью которых животные воспринимают свет или ощущают магнитное поле Земли, все еще различаются, и это может быть не одинаково для всех видов.

Например, пчелы, кажется, чувствуют магнитное поле в брюшной полости, тогда как птицы и собаки, кажется, чувствуют это преимущественно через специальные фоторецепторы в своих глазах, называемые криптохромами.

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Даже человеческие клетки производят криптохромы, и недавние исследования показывают, что эти клетки динамически реагируют на изменения магнитного поля.

Это иронично, потому что это то, чего можно ожидать от уникальной квантовой реакции. Для фоторецептора, чтобы почувствовать магнитное поле, потребовалось бы, чтобы электроны внутри клетки запутались, и Эйнштейн в то время отверг эту идею, назвав это "жутким действием на расстоянии".

Напомним, ранее сообщалось, что в двойной звездной системе обнаружили предсказанный Эйнштейном эффект.