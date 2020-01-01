Вояджер-1 записал загадочный гул в межзвездном пространстве

Межзвездная плазма колеблется за пределами Солнечной системы.

Спустя сорок четыре года после своего запуска с Земли космический корабль Вояджер-1 впервые обнаружил фоновый гул межзвездного пространства.

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Вояджер-1, запущенный в 1977 году, покинул пределы Солнечной системы, известной как гелиосфера, в 2012 году. Гелиосфера - это космический пузырь, находящийся под влиянием солнечного ветра, потока заряженных частиц, исходящих от Солнца. С момента выхода из этого пузыря Вояджер-1 периодически отправлял результаты измерений межзвездной среды. Время от времени Солнце испускает всплеск энергии, известный как выброс корональной массы, который нарушает эту среду, вызывая вибрацию плазмы или ионизированного газа межзвездного пространства. Эти колебания весьма полезны, поскольку они позволяют астрономам измерять плотность плазмы - частота волн, проходящих через плазму, может показать, насколько близко друг к другу находятся молекулы ионизированного газа.

Однако теперь исследователи поняли, что Вояджер-1 также посылает гораздо более тонкий сигнал: постоянный гул межзвездной плазмы. Эта низкоуровневая вибрация более слабая, но гораздо более продолжительная, чем колебания, возникающие после выброса корональной массы. Согласно новому исследованию, опубликованному 10 мая в журнале Nature Astronomy, гул длится не менее трех лет. Это хорошая новость для лучшего понимания межзвездной плазмы.

"Теперь нам не нужно ждать случайного события, чтобы получить измерение плотности", - сказала руководитель исследования Стелла Окер, докторант астрономии Корнельского университета. "Теперь мы можем измерять плотность почти непрерывно".

В настоящее время "Вояджер-1" удален от Солнца почти на 153 астрономических единицы. Астрономическая единица измерения - это расстояние между Солнцем и Землей, так что это означает, что усеянный антеннами космический корабль теперь находится в 153 раза дальше, чем Земля от Солнца. Корабль был одним из пары, изначально предназначенной для полетов рядом с Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном, с использованием редкого планетарного выравнивания, которое позволило бы Вояджеру- 1 и Вояджеру-2 использовать гравитацию каждой планеты для продвижения к следующей, согласно заявлению. Лаборатория реактивного движения NASA.

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И Вояджер-1, и Вояджер-2 все еще ведут передачи из межзвездного пространства (Вояджер-2 прошел мимо гелиосферы в 2018 году). Окер и ее коллеги просмотрели данные за последние пять лет передач Вояджера-1, чтобы найти тонкий гул межзвездного пространства. Они были удивлены, обнаружив, что колебания происходят на узком наборе частот, в отличие от колебаний от корональных массовых событий, которые, как правило, проявляются более широко.

Исследователи еще не знают точно, что вызывает тихую вибрацию плазмы, но, вероятно, это связано с "дрожанием" электронов в среде из-за их основных тепловых свойств.

Способ измерения плотности плазмы на пути Вояджера-1 полезен, потому что исследователи хотят больше узнать о распределении ионизированного газа за пределами Солнечной системы. По словам Окера, гелиосфера взаимодействует с этой межзвездной средой, и то, как изменяется структура плазмы, может раскрыть детали того, как межзвездная среда формирует гелиосферу и наоборот.

"Мы хотим узнать больше о том, как межзвездная среда и солнечный ветер взаимодействуют друг с другом, чтобы создать этот гелиосферный пузырь вокруг планеты", - сказала Окер. "Таким образом, Вояджер, находящийся за пределами этого пузыря, непрерывно измеряет плотность, может рассказать нам больше о том, как плазма ведет себя за пределами пузыря и как пузырек изменяется с течением времени".

Напомним, ранее сообщалось, что Вояджер-2 на краю Солнечной системы начал терять энергию.