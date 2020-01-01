Интересный факт дня: Кошки любят коробки, даже если их не существует

Даже кошек можно обмануть оптическими иллюзиями.

Любой, у кого есть кошки, знает, что они любят сидеть в коробках. Теперь научный проект предполагает, что им нравится сидеть в контурах квадратов так же, как и в настоящих квадратах, показывая, что кошек (как и их владельцев-людей) можно обмануть оптическими иллюзиями.

Кошачий инстинкт сидеть в коробках выходит за рамки домашних кошек - заповедник Big Cat Rescue во Флориде показал, что львы, тигры, леопарды, рыси и рыси тоже любят коробки. Это побуждение не ограничивается трехмерными коробками - в 2017 году любители кошек разместили в Твиттере серию фотографий, показывающих, что простое приклеивание контуров квадратов на пол может побудить кошек шагнуть внутрь.

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Услышав лекцию о том, как собаки реагируют на зрительные иллюзии и вернувшись домой, чтобы поиграть с кошкой своего соседа по комнате, ведущий автор исследования Габриэлла Смит, специалист по когнитивным функциям животных из Центра мыслящих собак Хантер-колледжа в Нью-Йорке, "задалась вопросом, есть ли у кошек склонность сидеть в помещении, если квадраты на полу превратятся в иллюзорные", - сказала она.

Смит и ее коллеги сосредоточились на так называемой иллюзии Каниджи. Это включало расположение четырех фигур в виде Пакмэна - кругов, из которых удален клин, составляющий четверть размера каждого круга - чтобы создать контуры квадрата.

Ученые обратились к более чем 560 владельцам кошек через Twitter, чтобы принять участие в проекте. В течение шести дней добровольцы использовали бумагу, ножницы и линейки, чтобы создать квадратные очертания, иллюзию квадрата Каниджи и кучу фигур ориентированных таким образом, чтобы не создавать иллюзий. Чтобы владельцы не могли случайно повлиять на кошек, их попросили носить солнцезащитные очки, чтобы скрыть глаза.

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После того, как владельцы приклеили фигурки на пол, они впустили своих кошек в комнату. Затем добровольцы проверили, в каких формах кошки сидели более 3 секунд в течение 5 минут после входа в комнату, и записали тесты на видео.

"Благодаря известным исследованиям о том, что кошки наиболее естественно ведут себя в привычных условиях, например, дома, формат этого исследования идеально подошел", - сказала Смит.

В итоге все тесты прошли всего 30 владельцев. Из них только девять кошек сделали хотя бы один выбор во время эксперимента. Исследователи обнаружили, что кошачьи выбирали иллюзорный квадрат семь раз, почти столько же, сколько кошки восемь раз выбирали настоящие квадраты, "указывая на то, что они были подвержены иллюзии", - сказала Смит. Это открытие "информирует нас об эволюции их зрения, в частности об их чувствительности к контурам и их сравнению с людьми и другими животными".

Как ни странно, однажды один из котов, Тоторо, выбрал третий "контрольный" вариант, когда фигуры Пакмана были размещены таким образом, чтобы не создавать иллюзий. "Неясно, почему это произошло, хотя это можно объяснить влечением к новым стимулам на полу, а не обязательно влечением к каким-либо коробчатым атрибутам контроля", - пояснила Смит.

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Ученые отметили, что они хотели бы посмотреть на большее количество кошек для исследования.

Что заставляет кошек сидеть в ящиках, реальных или иллюзорных квадратах, остается загадкой. "Кошкам могут нравиться ящики или корзины для белья из-за того, что они оказывают успокаивающее давление", - сказала Смит. Другая возможность заключается в том, что коробки могут разжечь инстинкт кошки, чтобы устроить засаду на добычу, отметила она. Смит отметил, что влечение к квадратам на полу, реальным или иллюзорным, может, следовательно, происходить из-за их инстинктивной слабости к коробкам.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые раскрыли секрет кошачьего языка.