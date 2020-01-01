Астрономы продолжают находить в небе загадочные круглые кольца

Объяснить их происхождение пока не могут.

За последние несколько лет астрономы заметили несколько гигантских и почти идеально круглых радиообъектов во Вселенной. Хотя ни у кого еще нет объяснения этим загадочным сущностям, недавно группа ученых добавила еще одно в свой каталог, что потенциально приблизило их к решению этой головоломки.

Загадка началась вскоре после того, как в 2019 году система Australian Square Kilometer Array Pathfnder (ASKAP), банк из 36 колоссальных антенн в Западной Австралии, сканирующая небеса в радиочасти электромагнитного спектра, начала создавать карты всего ночного неба.

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Ученые ASKAP в основном искали яркие источники, которые могли указывать на присутствие черных дыр или огромных галактик, светящихся радиоволнами . Но некоторые в команде всегда находятся в поисках "всего странного, всего нового и того, что не похоже ни на что другое", - говорит Барбель Корибальский, астроном из Организации научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO) и Университета Западного Сиднея в Австралии.

В этих данных член группы Анна Д. Капиньска из Национальной радиоастрономической обсерватории в Сокорро, штат Нью-Мексико, заметила четыре ярких радиокружка, напомнил Корибальский, хотя первоначально остальные исследователи отвергли их как более знакомое явление.

Но когда телескопы попытались взглянуть на объекты с другими длинами волн, такими как оптический свет, который используют наши глаза, чтобы видеть, они оказались пустыми, из-за чего команда назвала их странными радиокружками (ORC).

Что еще более странно, у каждого из ORC была галактика, расположенная почти точно в ее центре, как яблочко. Астрономы смогли определить, что каждая из этих сущностей находится на расстоянии нескольких миллиардов световых лет и потенциально достигает нескольких миллионов световых лет в диаметре.

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Никто не видел ничего подобного раньше, и в статье, опубликованной в прошлом году, команда предложила 11 возможных объяснений того, чем они могут быть, включая сбои изображения, деформации в пространстве-времени, известные как кольца Эйнштейна , или новый тип остатков. от взрыва сверхновой.

С тех пор исследователи снова просканировали небо с помощью ASKAP и нашли еще один ORC, который нужно добавить в свою коллекцию, - объект размером около 1 миллиона световых лет в поперечнике, расположенный на расстоянии около 3 миллиардов световых лет. Они разместили свои выводы 27 апреля в базе данных препринтов arXiv , и они были приняты для публикации в Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества.

По словам Корибальского, теперь команда сузила свои идеи до трех возможных объяснений. Во-первых, возможно, существуют дополнительные галактики, образующие скопление около объекта и изгибающие яркую материю в кольцеобразную структуру. Они могут быть слишком тусклыми, чтобы их уловили современные телескопы.

Другая возможность заключается в том, что центральная сверхмассивная черная дыра этих галактик потребляет газ и пыль, создавая огромные конусообразные струи частиц и энергии. Астрономы часто замечали такие явления во Вселенной, хотя обычно струи выстраиваются таким образом, что они совпадают с Землей, и обсерватории считают, что они движутся за пределы галактики.

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Возможно, в случае с ORC, струи просто направлены прямо на нашу планету, предположил Корибальский, так что мы, по сути, смотрим вниз по стволу длинной трубы, создавая круглое двухмерное изображение вокруг центральной галактики.

"Другое объяснение более захватывающее, - сказала она. "Это может быть что-то совершенно новое".

Возможно, что в центре этих галактик произошло какое-то неизвестное, но очень мощное событие, в результате которого возникла взрывная волна, которая распространилась в виде сферы и привела к образованию кольцевой структуры. Корибальский еще не уверен, какой тип события может оставить такую ​​подпись, хотя, возможно, это ранее неизвестный продукт разбивающихся черных дыр, таких как те, что наблюдаются в гравитационных волнах в Обсерватории гравитационных волн Большого интерферометра (LIGO) в Соединенных Штатах.

Но Хариш Ведантам, астроном из Нидерландского института радиоастрономии, который не имел отношения к этой работе, предпочитает более простую идею - что ORC являются проявлением хорошо известного явления и представляют собой яркие струи, стреляющие из галактики в редко видимый угол.

В этом Ведантам руководствуется принципом бритвы Оккама, который предпочитает мирские объяснения странным, новым. "Вы можете создать экзотический сценарий", - сказал он. "Но самый простой ответ почти всегда правильный".

Аналогичным образом, возможность того, что ORC является невидимым галактическим скоплением, его не привлекает, потому что "довольно сложно спрятать скопление", - сказал он. "Объекты находятся далеко, но не так уж далеко, поэтому должны быть заметны как минимум несколько дополнительных галактик", - добавил он.

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И Ведантам, и Корибальский согласны с тем, что большее количество наблюдений с помощью телескопов с другими длинами волн должно помочь ученым лучше понять, что происходит. Новые данные появятся в ближайшие шесть месяцев или около того, и мы надеемся добавить дополнительные ORC в их каталог, сказал Корибальский.

А пока она в некоторой степени наслаждается загадкой. "Вы становитесь детективом. Вы смотрите на все улики и сравниваете их друг с другом", - сказала она. "Иногда Вселенная просто принимает причудливые и чудесные формы".

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы поняли, где искать инопланетян.