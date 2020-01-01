Видео дня: Впервые гигантских кальмаров застали во время охоты

В постоянных сумерках мезопелагиады охотится безмолвный хищник.

Загадочного гигантского кальмара редко можно увидеть в естественной среде обитания. В первых в своем роде видеороликах ученые отсняли его охотничье поведение в дикой природе - впервые раскрывая, как эти монстры из глубин преследуют и атакуют свою добычу.

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Хотя сокрушительное давление и тьма океанических глубин враждебны нам, людям, дышащим воздухом, мы медленно, но верно узнаем о них больше благодаря чудесам робототехники. Однако большинство наших подводных аппаратов лучше всего подходят для изучения медленных или неподвижных организмов.

Для гигантских кальмаров яркий свет, установленный на подводных аппаратах, может быть неудобным из-за их чувствительных глаз при слабом освещении, которые могут вырасти до размеров обеденной тарелки; звук и вибрация также могут отпугнуть более подвижных животных. И, конечно же, вывод на поверхность гигантских кальмаров не будет фиксировать их поведение в естественной среде обитания.

Вот почему группа исследователей во главе с Натаном Робинсоном из Океанографического фонда в Испании разработала другое решение: пассивную глубоководную платформу, оснащенную камерой. Поскольку глаза гигантских кальмаров оптимизированы для того, чтобы видеть синий свет с более короткой длиной волны, они использовали более длинноволновое красное освещение, которое не будет их раздражать, чтобы увидеть животных на видео.

Наконец, они добавили приманку: фальшивую медузу, названную E-jelly, оснащенную светом, имитирующим синее мигание биолюминесценции, излучаемое медузой атоллы (Atolla wyvillei). Хотя известно, что гигантские кальмары не едят конкретно медуз, их могут привлекать огни этих медуз.

Оставалось только ждать. И это окупилось: на глубинах от 557 до 950 метров в Мексиканском заливе и в проливе Эксума у ​​Багамских островов платформа команды зафиксировала несколько встреч с большими кальмарами.

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Первые встречи произошли в 2004 и 2005 годах с двумя крупными животными, которые, возможно, были Promachoteuthis sloani с длиной мантии более метра - вид, который ранее был известен только по мелким молодым представителям.

Команда продолжила обновлять свою платформу и в 2013 году запечатлела Pholidoteuthis adami с длиной мантии 0,5 метра. В 2019 году они наконец засняли Architeuthis dux, самого гигантского кальмара, длина мантии которого составляла 1,7 метра (без учета щупальца).

Интересно, что эти встречи убедительно свидетельствуют о том, что кальмары являются визуальными охотниками, игнорируя обонятельные приманки, размещенные поблизости, в пользу визуальных сигналов.

Охотничье поведение гигантского кальмара было, пожалуй, самым захватывающим. Он отслеживал платформу около шести минут до нападения, предполагая, что он преследовал свою жертву, прежде чем двинуться за ней.

Это противоречит предположению о том, что гигантские кальмары являются хищниками из засад, как ранее выдвигалось в нескольких статьях. Скорее, животное выглядит активным и заинтересованным охотником, который использует визуальные подсказки (и свои огромные глаза там, в темноте), чтобы найти еду.

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Каждая из встреч, хотя их было немного, также давала новую информацию о ареале и распространении наблюдаемых видов.

Это говорит о том, что пассивные платформы могут быть чрезвычайно полезными инструментами для наблюдения за этими неуловимыми существами, особенно если они доработаны и оптимизированы для конкретных встреч, говорят исследователи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тасмании открыли 100 новых видов морских существ.