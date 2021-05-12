В Чернобыле нагревается остановленный реактор: ученые не знают причину

За последние пять лет датчик, отслеживающий выбросы нейтронов глубоко под завалами Чернобыльской АЭС, отслеживал постепенный всплеск активности.

Эта активность может быть безопасной и со временем она может даже снова упасть. Ученые не очень-то стремятся рисковать, поскольку возможность безудержной реакции ядерного деления в будущем не может быть исключена, пока мы не узнаем, что происходит.

К сожалению, точное расположение разлагающегося материала под обломками и тяжелыми бетонными плитами делает подробные исследования и возможные исправления еще более сложной задачей.

Читай также: Годовщина аварии в Чернобыле: ТОП-7 самых крупных радиационных катастроф

Как сообщает Ричард Стоун из журнала Science Magazine, исследователи из Института проблем безопасности атомных электростанций Национальной академии наук Украины в Киеве еще не определили, является ли отмеченный рост нейтронов предвестником предстоящей катастрофы или это больше похоже на шторм на атомной электростанции. чайная чашка.

"Есть много неопределенностей, - сказал Максим Савельев из ИПБАЭ. "Но мы не можем исключить возможность [аварии]".

В результате, возможно, самой печально известной ядерной аварии в истории, реактор четвертого блока Чернобыльского комплекса в конце апреля 1986 года подвергся разрушительному расплавлению после неожиданного падения мощности во время ключевого испытания на безопасность.

В результате взрывы сжатого пара разбросали радиоактивный материал по всей Европе, способствуя преждевременной смерти десятков тысяч человек.

Внутри комнат и коридоров самого снесенного объекта перегретое урановое топливо, собранное в бассейнах, смешанное с расплавленной циркониевой оболочкой, графитовыми управляющими стержнями и сжиженным песком, образует адскую лаву, которая в конечном итоге затвердевает в монолиты из топливосодержащих материалов или ТСМ.

Читай также: Королевская битва в Чернобыле: Вышел ролик Fear the Wolves

На протяжении десятилетий изотопы урана продолжали испускать случайные нейтроны из своих ядер. Те, кто оказывается достаточно близко к ядру другого изотопа, рискуют нарушить свой хрупкий баланс, высвободив больше нейтронов.

При достаточно высокой концентрации атомов цепная реакция потерянных нейтронов может генерировать огромное количество энергии за короткий промежуток времени с потенциально взрывоопасными последствиями.

Нейтроны, выбрасываемые распадающимся теплом атома урана, обычно движутся слишком быстро, чтобы их можно было легко захватить. Все меняется, когда нейтроны вынуждены проходить через определенные среды, такие как вода. При замедлении у них гораздо больше шансов прилипнуть к ядру и вызвать его собственный распад.

Учитывая это, неудивительно, что скорость деления внутри резко возрастает, когда они намокают.

В течение многих лет, ютясь под наспех возведенным саркофагом, называемым Убежищем, руины Четвертого блока оставались полуоткрытыми для стихий, позволяя сильным ливням просачиваться внутрь обрушившегося бетона и старого оборудования.

На фоне опасений, что дождевая вода может вызвать перегрузку деления внутри ТСМ, инженерам удалось покрыть большинство из них поглощающим нейтроны раствором нитрата гадолиния.

В ноябре 2016 года на объекте было завершено более прочное укрытие. Огромная конструкция, называемая Новым безопасным укрытие, намного лучше справляется с задачей сохранения обломков в сухости.

Читай также: Новый Чернобыль: в Краматорске уровень радиация в 100 раз выше нормы

Тем не менее, пространство под старым реактором четвертого блока - то, что когда-то было комнатой 305/2 - все еще гудит, выбросы нейтронов медленно, но значительно увеличиваются с момента возведения укрытия.

Если предположить, что он не мокрый, непонятно, что стоит за медленным ростом числа нейтронов. По подсчетам ИПБАЭ, возможно, именно этой смеси материалов было еще легче генерировать цепные реакции нейтронов по мере ее обезвоживания.

Почему именно и что с этим делать, остаются актуальными вопросами, особенно учитывая, что область со временем медленно высыхает. Учитывая, где он находится, замочить его в нитрате гадолиния может быть непросто. Как и установка специального датчика ближе к источнику нейтронов, за пределами препятствий, которые могут помешать измерениям.

Поскольку выбросы растут так медленно, риск угроз в ближайшем будущем кажется низким. Наихудшие сценарии также далеки от катастрофы 1986 года.

Тем не менее, учитывая хрупкое, разрушающееся состояние укрытия - а в этой комнате 305/2, как полагают, находится около половины исходного топлива реактора - даже небольшой взрыв может разнести радиоактивные обломки достаточно далеко, чтобы их сдерживание стало проблемой.

Существуют планы по очистке топлива в стадии реализации, а временное хранилище в настоящее время ожидает лицензии от украинского регулирующего органа.

На данный момент мало что можно сделать, кроме как смотреть и продолжать считать, надеясь, что со временем угроза Чернобыля снова стихнет.

Напомним, ранее сообщалось, что ликвидаторы аварии на ЧАЭС не передали своим детям сбойные ДНК.