Смертельный черный грибок продолжает появляться у пациентов с COVID-19 в Индии

Грибок появляется при сниженном иммунитете.

Согласно сообщениям СМИ, у некоторых пациентов с COVID-19 в Индии развилась редкая и потенциально смертельная грибковая инфекция, называемая мукормикозом, также известная как "черный грибок".

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По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), мукормикоз вызывается группой плесневых грибов, называемых мукормицетами, которые растут в почве и разлагающихся органических веществах, таких как гниющие листья и древесина.

"Он повсеместно встречается в почве и воздухе и даже в носу и слизи здоровых людей", - сказал BBC News доктор Акшай Наир, офтальмолог из Мумбаи.

Плесень может попасть в организм через порезы и другие ссадины на коже, или инфекция может проникнуть в носовые пазухи или легкие после того, как люди вдохнут споры грибка. Попадая в организм, грибок иногда может распространяться через кровоток и поражать другие органы, такие как мозг, глаза, селезенку и сердце.

По данным CDC, чаще всего мукормикоз поражает людей с ослабленной иммунной системой, в том числе страдающих диабетом и тех, кто принимает лекарства, подавляющие иммунную активность. Теперь, все большее число COVID-19 пациентов в Индии, кажется, заражены грибком.

Например, в штате Махараштра, где расположен Мумбаи, 200 человек заразились мукормикозом после выздоровления от COVID-19, а восемь умерли от черного грибка, сообщает Times со ссылкой на освещение в местных новостях.

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Случаи заболевания также появляются в столице Дели и в штате Гуджарат, где правительство штата заказало 5000 доз противогрибкового препарата амфотерицин B для лечения болезни.

"Мы слышали, что в некоторых регионах люди, инфицированные COVID или выздоровевшие, страдают от мукормикоза, но крупных вспышек этого не наблюдается", - заявил на последней пресс-конференции доктор В.К. Пол, глава индийской рабочей группы по COVID.

Рост числа случаев может быть связан с использованием стероидов у госпитализированных пациентов с COVID-19, поскольку лекарства подавляют иммунную систему, сообщает BBC News. А те, у кого диабет, начинают с повышенным риском заражения еще до приема стероидов.

"Диабет снижает иммунную защиту организма, коронавирус усугубляет его, а затем стероиды, которые помогают бороться с COVID-19, действуют как топливо в огонь", - сказал Наир BBC News.

Кроме того, многим семьям приходилось лечить родственников от COVID-19 дома, а это означает, что люди могут подвергнуться воздействию плесени после приема лекарств или кислородной терапии в менее чем стерильных условиях, сообщает Times.

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В апреле Наир посетил несколько десятков пациентов из Мумбаи с черным грибком. Многие из них болели диабетом и недавно вылечились от COVID-19 дома, поскольку больницы были переполнены пациентами, сообщает BBC News. Одиннадцати пациентам потребовалось хирургическое удаление глаза из-за грибковой инфекции, поскольку плесень может легко распространиться из глаз в мозг.

На ранних стадиях инфекции у пациентов часто возникает заложенность носа или кровотечение, опухшие глаза, опущенные веки или помутнение зрения, сообщает BBC News. На коже вокруг носа также могут появиться черные пятна.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые подсчитали шансы на новую пандемию.