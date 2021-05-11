Космический корабль NASA покидает астероид Бенну

Первая миссия NASA по отбору проб астероидов доставит домой ценный груз.

Зонд OSIRIS-REX начал курс на Землю 10 мая. Впереди у него 2,3 миллиарда километров пути, который завершится с приземлением его образцом капсулы в пустыне штата Юта в сентябре 2023 года.

Эта капсула заполнена нетронутым материалом, который OSIRIS-REx собрал с околоземного астероида Бенну в октябре 2020 года. Космический корабль оставался возле Бенну примерно до 23:00 по Киеву, после чего запустил свои основные двигатели.

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Этот маневр изменил скорость OSIRIS-REx на 958 км/ч - достаточно, чтобы установить новый обходной курс, пересекающий Землю, который включает еще две петли вокруг Солнца.

"Я так взволнован", - сказал во время веб-трансляции Джоди Зарески, руководитель системного отдела Lockheed Martin Space, после получения подтверждения того, что двигатель запестился. OSIRIS-REx: миссия НАСА по возвращению образцов астероидов в фотографиях

Миссия OSIRIS-REx стоимостью 800 миллионов долларов была запущена в сентябре 2016 года и прибыла к Бенну шириной 500 метров в декабре 2018 года.

Зонд какое-то время внимательно изучал богатую углеродом космическую породу, оценивая ее и ища лучшее место, чтобы спуститься вниз и взять образцы. OSIRIS-REx совершил это 20 октября 2020 года, собрав огромное количество астероидной пыли и гравия - фактически так много, что механизм отбора проб зонда не мог нормально закрыться.

Члены команды миссии планировали оценить массу материала, выполнив маневр с космическим кораблем вскоре после сбора образцов. Но маневр, вероятно, вызвал бы потерю большего количества материала Бенну, поэтому OSIRIS-REx уложил материал в свою возвращаемую капсулу, не совершая вращения.

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В результате мы не знаем точно, сколько обломков астероидов возвращается домой. Но можно с уверенностью сказать, что он точно превышает минимум 60 граммов, намеченный миссией, заявили члены команды OSIRIS-REx. Таким образом, это будет самый большой космический образец, доставленный NASA на Землю с тех пор, как астронавты Аполлона привезли домой 382 килограмма лунных пород с 1969 по 1972 год.

Бенну - примитивный, богатый углеродом астероид - тип, который, по мнению многих ученых, помог доставить в результате бесчисленных ударов много воды и органических материалов на раннюю Землю. После того, как образцы OSIRIS-REx вернутся домой, исследователи со всего мира будут их тщательно изучать в поисках подсказок, которые помогут ответить на некоторые очень важные вопросы.

"Мы хотим понять, как Земля стала пригодной для жизни планетой? Как были доставлены на Землю семена жизни, те пребиотические органические материалы, которые привели к возникновению жизни и эволюции в том виде, в каком мы ее знаем?" - заявил во время веб-трансляции главный исследователь OSIRIS-REx Данте Лауретта из Университета Аризоны.

Бенну также является потенциально опасной космической скалой, поэтому миссия OSIRIS-REx также имеет приложения для защиты планет. Например, измерения, сделанные зондом, должны помочь исследователям лучше понять, как астероиды движутся в космосе, уточнив предполагаемые траектории потенциально опасных для Земли горных пород, говорят члены команды.

OSIRIS-REx - лишь одна из нескольких миссий по возврату проб, запущенных в последние годы.

Например, 5 декабря 2020 года японский космический корабль Hayabusa2 вернул на Землю части Рюгу - околоземного астероида, богатого углеродом. А всего через 11 дней капсула-образец китайской лунной миссии Chang'e 5 упала во Внутреннюю Монголию.