Как долго длится день на Венере? Ученые еще не определились

Есть причина, по которой ученые не смогли согласовать свои измерения.

Астрономы долгое время изо всех сил пытались определить, сколько длится день на Венере, но новые исследования показывают, что сложность связана не с ошибочными измерениями, а с реальными вариациями вращения планеты.

В новом исследовании ученые использовали массивную радиолокационную систему, чтобы отражать световые волны от нашей соседней планеты в течение более чем десятилетия. В результате исследователи смогли измерить, насколько наклонена ось Венеры, насколько велико ее ядро ​​и сколько времени требуется планете, чтобы совершить один полный оборот.

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“Венера - наша сестра-планета, но эти фундаментальные свойства остались неизвестными“, - говорится в заявлении Жан-Люка Марго, планетолога из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и ведущего автора нового исследования.

Чтобы разгадать эти непрекращающиеся загадки, Марго и его коллеги обратились к двум мощным радиолокационным установкам: антенне NASA Голдстоуна в Калифорнии и массивной главной антенне обсерватории Грин-Бэнк в Западной Вирджинии.

В период с 2006 по 2020 год команда использовала эту радарную систему, чтобы направить луч от Голдстоуна на Венеру. Затем исследователи изучили сигналы, которые вернулись к обоим объектам на Земле, сравнив время между тем, когда каждый объект уловил эхо, с интервалом примерно в 20 секунд.

В заявлении Марго сравнила эту технику с направлением света на зеркальный шар. “Мы используем Венеру как гигантский дискотечный шар“, - сказал он. “Мы освещаем его чрезвычайно мощным фонариком - примерно в 100 000 раз ярче, чем ваш обычный фонарик. И если мы отследим отражения от диско-шара, мы сможем сделать выводы о его вращении“.

Изображение, показывающее ландшафт Венеры и ее ось вращения. NASA

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В общей сложности исследователи использовали систему, чтобы взглянуть на Венеру в общей сложности 121 раз. Поскольку этот метод очень сложен и требует, чтобы оба объекта были в идеальном состоянии, исследователи смогли собрать полезные данные всего за 21 попытку.

“Мы обнаружили, что на самом деле сложно заставить все работать правильно за 30 секунд“, - сказала Марго. “В большинстве случаев мы получаем некоторые данные. Но необычно, что мы получаем все данные, которые надеемся получить“.

Но, проанализировав эти драгоценные наблюдения, ученые смогли вычислить точный наклон вращения Венеры (2,6392 градуса, что намного меньше, чем угол наклона Земли в 23 градуса ). Анализы также оценивают размер ядра Венеры примерно в 7000 километров в поперечнике, или 58% диаметра планеты, хотя ученые подчеркивают, что расчет довольно неопределенный.

С другой стороны, при расчетах продолжительности дня ученые смогли измерить достаточно точно, и результаты команды объясняют, почему предыдущие анализы не соответствовали друг другу. Исследователи определили, что день на Венере длится в среднем 243,0226 земных суток, но от одного венерианского дня к другому время, необходимое планете для совершения одного полного вращения, может варьироваться до 20 минут.

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“Это, вероятно, объясняет, почему предыдущие оценки не совпадали друг с другом“, - сказала Марго.

Исследователи считают, что это изменение вызвано притяжением плотной и быстро движущейся атмосферы Венеры . Атмосфера Земли влияет на вращение нашей планеты, но поскольку она гораздо менее существенна, чем облака Венеры, разница в днях измеряется миллисекундами. Гораздо более мощной атмосфере Венеры требуется всего четыре дня, чтобы облететь медленно вращающуюся планету. Ученые не совсем понимают это явление, которое может повлиять на вращение планеты.

Но если люди когда-либо захотят отправить больше миссий на Венеру, нам нужно будет разобраться с этим, поскольку без этого космический корабль мог бы приземлиться на расстояние до 30 км от места, где собираются ученые миссии.

“Без этих измерений, - сказала Марго, - мы будем летать вслепую“.

Напомним, ранее сообщалось, что на Венере открыли активные вулканы.