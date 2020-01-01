Найден крошечный динозавр, который похож на сову

Как и многие совы, вероятно, это был ночной хищник.

Крошечный динозавр-мясоед имел превосходное зрение и слух при слабом освещении, которые, вероятно, были не хуже совиных. И, как сова, крохотный динозавр, вероятно, использовал эти исключительные способности, чтобы преследовать и ловить свою добычу в пустыне под покровом темноты.

Совообразный шувууя был тероподом - трехпалым и двуногим хищным динозавром. Есть только один известный вид, Shuvuuia deserti, он был меньше домашней кошки, всего 0,6 метра в длину. Шувуйя жил примерно от 75 до 81 миллиона лет назад, в конце мелового периода (от 145,5 до 65,5 миллионов лет назад), на территории нынешней пустыни Гоби в Монголии.

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У динозавра были большие глаза, которые специализированы видеть в тусклом свете. Но в то время было мало что известно об адаптации динозавров к ночной активности. В новом исследовании ученые изучили черепа десятков видов вымерших теропод и современных птиц - единственную линию теропод, сохранившуюся до наших дней. Сравнивая окаменелые структуры глаз и ушей динозавров с таковыми у живых животных, ведущих ночной образ жизни, исследователи смогли выяснить, адаптирован ли динозавр для дневной или ночной деятельности.

Мягкие ткани редко сохраняются в виде окаменелостей, но палеонтологи могут найти подсказки о глазах и зрении динозавров в костях, которые образуют круг в глазнице, известный как склеральное кольцо. Склеральные кольца встречаются у многих позвоночных (в том числе вымерших динозавров), и диаметр этого кольца показывает максимальную ширину, которую зрачок животного может расширяться, намекая на их способность видеть при слабом освещении, сказал ведущий автор исследования Джона Шойнер, профессор Институт эволюционных исследований Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге.

Но ночная охота зависит не только от хорошего зрения; специализированный слух также является ключевым. Поэтому исследователи изучили анатомию ушей у 88 видов птиц и 17 вымерших ископаемых теропод, используя компьютерную рентгеновскую томографию (КТ) для построения цифровых 3D-моделей черепов животных.

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Они обратили пристальное внимание на улитку, часть внутреннего слухового прохода, которая содержит сенсорные рецепторы для улавливания звуковых волн. Десятилетия предыдущих исследований показали, что длина этого канала тесно связана с тем, как хорошо животные могут слышать, а длина ушного канала Shuvuuia предположила, что его слух зашкаливает“ , сказал Шойнер.

“У Шувуя были пропорционально более длинные улитковые протоки, чем даже у птицы с лучшим слухом: сипухи“, - сказал Шойнер. Более того, размер склеры колец показал , что он также обладал невероятным ночным видением - лучше, чем любая живая птица,“ - добавил он.

Фотография окаменелого скелета Шувуйя пустынного AMNH

Комбинация светочувствительных глаз и превосходного слуха предполагала, что Шувуйя, как совы, очень эффективно обнаруживал добычу и устраивал засады в ночное время. Для сравнения, теропод велоцираптор, который жил в пустыне Гоби рядом с Шувууйя, имел промежуточную форму глаз, “и, вероятно, был более активным в сумерках“, - сказал соавтор исследования Ларс Шмитц, доцент биологии в отделении колледжа Скриппса в Клермонте, Калифорния.

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Это первый случай, когда такая экстремальная специализация слуха и зрения была задокументирована у вымершего динозавра; “Благодаря сочетанию зрения и слуха, исследование также предоставляет лучшие доказательства ночного поведения динозавров“, - сказал Шмитц.

Шувуйя был динозавром странного вида, и хотя он связан с ужасными тероподами-мясоедами, такими как велоцираптор и тираннозавр рекс, “он полностью на них не похож“, - сказал Шойнер.

“У него слегка сложенная челюсть, а зубы выглядят как крошечные зерна риса басмати. У него огромный глаз, но клюв очень маленький“, - сказал он. Передние конечности были мощными и громоздкими, с огромным когтем, как у муравьеда. Завершал эту мешанину черт пара длинных тонких задних лап, созданных для бега.

Shuvuuia deserti, возможно, охотились на ночных пустынных насекомых AMNH

Каким бы странным ни выглядело его тело, эти черты, возможно, сделали Шувуйя лучшим ночным охотником. Некоторые современные млекопитающие, которые живут в засушливой пустыне, как Шувуйя, сочетают длинные задние конечности с копающимися передними конечностями, “и у них часто действительно хорошее ночное зрение и слух“, что помогает им выслеживать и ловить труднодоступную добычу, сказал Шойнер. Ройная добыча в пустыне также была бы легкой добычей для Шувууи, которую она могла бы выкопать своими мощными предплечьями.

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“Это наблюдение, что Шувуйя мог оперировать ночью, имеет большой смысл в свете остальных приспособлений“, - сказал он. “Это рассматривает их в перспективе и позволяет нам думать, что сегодня он действительно хорошо вписался бы в экосистему пустыни“.

Животные, которые живут вместе в одном географическом месте, часто нуждаются в одних и тех же ресурсах, чтобы выжить, но они могут делиться ими, будучи полуночниками или ранними птицами. По словам Шмитца, динозавры, вероятно, тоже поступили так, и это исследование - только начало открытий палеонтологов о предпочтениях этих вымерших животных в ночное и дневное время и о том, как эти предпочтения могли повлиять на их привычки и поведение.

“Это то, что мы еще не очень хорошо понимаем в летописи окаменелостей, но мы знаем, глядя на живые виды“, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что самый маленький стегозавр оказался размером с кошку.