Марс может быть живым: Найдены доказательства активности вулканов

Кажется, появляется все больше свидетельств геологически и вулканически активного Марса.

На Красной планете может быть жизнь ESA

Новое тщательное изучение вулканических образований на поверхности Красной планеты показало, что отложение лавы на Elysium Planitia (Элизиум Планиция) действительно появилось совсем недавно - например, в течение последних 50 000 лет.

В геологическом масштабе это шокирующе короткое время. И это может означать, что Марс был потенциально обитаемым совсем недавно, а его части похожи на районы вулканической активности в ледниковых областях, таких как Исландия, где процветают различные формы экстремофильных бактерий.

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“Это может быть самое молодое вулканическое месторождение, когда-либо зарегистрированное на Марсе. Если бы мы сжали геологическую историю Марса в один день, это произошло бы в самую последнюю секунду“, - сказал астроном Дэвид Хорват из Института планетологии и Университета Аризона.

В последнее время Марс был полон сюрпризов для такого явно сухого пыльного каменного шара с несколькими намеками на вулканическую активность.

Один из них - наличие жидкой воды под поверхностью. Марс, при всей его теплой окраске, очень холодное место. В статье 2019 года говорилось, что внутреннее отопление может быть необходимо для предотвращения замерзания подземных вод. Затем в прошлом году в другой статье описывалось, как марсианский метеорит содержал свидетельства вулканической конвекции в марсианской мантии.

Теперь, используя спутниковые данные, группа астрономов во главе с Хорватом нашла еще один ключ к разгадке - вулканические отложения на Элизиум Планиция, широкой гладкой равнине к северу от экватора Марса.

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“Это загадочное темное месторождение, занимающее территорию немного больше, чем столица США. Оно имеет высокую тепловую инерцию, включает в себя богатый пироксеном материал с высоким содержанием кальция и симметрично распределено вокруг сегмента системы трещин Cerberus Fossae в Элизиум Планиция, нетипичные для эоловых или ветряных отложений в регионе“, - сказал Хорват.

“Эта особенность похожа на темные пятна на Луне и Меркурии, предположительно, извержения вулканов“.

Большинство вулканических образований на поверхности Марса возникло из-за поверхностных потоков лавы, а не из-за вулканических взрывов, хотя взрывные вулканические особенности, безусловно, известны. Что делает открытие команды настолько интересным, так это то, что оно находится поверх других окружающих потоков лавы, то есть произошло совсем недавно.

Вулканические отложения вокруг трещины в Cerberus Fossae NASA

Он также кажется относительно свежим, содержит лаву и пепел.

“Это извержение могло выбросить пепел на высоту до 10 километров в атмосферу Марса, но, вероятно, представляет собой последний вздох извергнутого материала“, - пояснил Хорват.

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“В Elysium Planitia находится один из самых молодых вулканических образований на Марсе, датируемый примерно 3 миллионами лет назад, так что это не совсем неожиданно. Возможно, эти виды отложений были более распространены, но были размыты или погребены“.

Интересно, что в том же регионе были обнаружены и другие признаки активности. Посадочный модуль Mars InSight находится всего в 1600 километрах от объекта и обнаружил землетрясения в Ямках Цербера.

В совокупности эти два свидетельства предполагают, что активность внутри Марса может продолжаться. Важно не переоценивать обнаружение, поскольку приповерхностная лава на столь позднем этапе жизни Марса маловероятна без присутствия поверхностных потоков лавы, и поэтому для объяснения извержения требуется более глубокая магма.

Хотя это возможно. Землетрясения могут вызывать извержения магмы здесь, на Земле, и землетрясения были обнаружены в Cerberus Fosse; это предполагает один потенциальный механизм. Объект также находится недалеко от современного ударного кратера под названием Зунил. Это столкновение могло также вызвать вулканическую активность.

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Как бы то ни было, извержение было спровоцировано, обнаружение поднимает интригующую перспективу - хотя все еще тонкую перспективу - относительно недавней жизни на Марсе, подобной той, которая обнаруживается в гидротермальных источниках на Земле, где чрезвычайно холодные условия встречаются с кипящими температурами. В этих местах процветает микробная жизнь, выживание которой зависит не от фотосинтеза, а от химических реакций.

“Взаимодействие восходящей магмы и ледяного субстрата в этом регионе могло сравнительно недавно создать благоприятные условия для микробной жизни и повышает вероятность существования жизни в этом регионе“, - сказал Хорват.

Это могло бы помочь спланировать будущие миссии на Марс, предоставив место, где можно было бы найти доказательства жизни.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые выяснили, откуда взялась жизнь.