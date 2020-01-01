Пчел научили распознавать COVID-19 за считанные секунды

Ученые из Нидерландов обучили пчел определять COVID-19 по запаху.

Исследования проводились на более чем 150 пчелах в био-ветеринарной исследовательской лаборатории Университета Вагенингена.

Ученые дрессировали пчел, давая им лакомство - раствор сахара в воде - каждый раз, когда они ощущали запах норки, зараженной COVID-19. Каждый раз, когда пчелы подвергались воздействию незараженного образца, они не получали вознаграждения (процесс, известный как Павловское кондиционирование).

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В конце концов, пчелы могли идентифицировать зараженный образец в течение нескольких секунд - а затем высовывали язык, чтобы собрать сахарную воду.

Пчелы - не первые животные, обнаруживающие COVID-19 по запаху. Исследователи также обучили собак различать положительные и отрицательные образцы COVID-19 из человеческой слюны или пота с довольно высокой точностью. Небольшое немецкое исследование показало, что собаки могли идентифицировать положительные COVID-19 образцов в 94 процентах случаев.

Это связано с тем, что из-за метаболических изменений, вызванных коронавирусом, запах жидкости организма инфицированного человека немного отличается от запаха неинфицированного человека.

Но исследователи до сих пор не уверены, являются ли животные лучшим выбором для выявления случаев COVID-19 вне лаборатории.

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"Никто не говорит, что они могут заменить ПЦР-машину, но они могут быть очень многообещающими", - сказал Хольгер Волк, ветеринарный невролог. Машины для ПЦР - это то, что лаборанты используют для обработки стандартных мазков на COVID-19.

По крайней мере, некоторые животные могут быть полезны для идентификации COVID-19 в местах или странах, в которых высокотехнологичное лабораторное оборудование мало или недоступно.

Ученые Вагенингена, например, работают над прототипом машины, которая могла бы автоматически обучать несколько пчел одновременно, а затем использовать свои навыки для проверки аэрозолей коронавируса (крошечных вирусных частиц) в окружающей среде.

Напомним, ранее сообщалось, что древний коронавирус прокатился по Восточной Азии 25 тысяч лет назад.