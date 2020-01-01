В Австралии нашли самого большого мотылька в мире

Этот мотылек даже летать не может.

Гигантский лесной мотылек был обнаружен строителями, работавшими при ремонте школы в Маунт-Коттон на окраине тропического леса на юго-востоке Квинсленда. Гигантские лесные мотыльки распространены вдоль побережья Квинсленда, но увидеть их в дикой природе - редкость.

Читай также: В одной новогодней елке находится до 25 тысяч насекомых - ученые

"Персонал и студенты не были удивлены находке, так как у нас есть целый ряд животных на территории в государственной школе Маунт-Коттон, таких как индейки, валлаби, коалы, утки, ехидны, древесные лягушки, опоссумы, куры и черепахи а иногда и змеи, которых нужно переселить обратно в тропические леса", - сказала директор Миган Стюард. "Но мы никогда раньше не видели гигантского древесного мотылька".

Министерство образования Квинсленда не смогло подтвердить пол бабочки, но, скорее всего, это самка. Самки гигантской древесной ночной бабочки имеют размах крыльев около 25 сантиметров и могут весить до 30 г, что делает их самыми тяжелыми бабочками в мире, а также одной из самых крупных - настолько большой, что они с трудом могут летать. Самцы достигают только половины этого размера.

Гигантский мотылек MOUNT COTTON STATE SCHOOL

Гусеницы гигантского древесного мотылька также известны в Австралии как личинки витчетти.

Читай также: Странное насекомое с щупальцами удивило Сеть

Строители благополучно вернули этого мотылька в тропический лес, сделав несколько снимков.

"Нас не было в школе, когда строители обнаружили мотылька, но учителя поделились фотографиями с учениками", - сказала Стюард.

Что интересно, гигантские лесные мотыльки живут всего несколько дней после того, как достигают этой части своего жизненного цикла, и фактически не едят.

Напомним, ранее сообщалось, что было найдено самое длинное животное в мире.