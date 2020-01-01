Открыт древний вид черепах с лягушачьей мордой

Ее назвали "быстроногой черепахой-лягушкой".

Палеонтологи на Мадагаскаре недавно обнаружили исключительно хорошо сохранившуюся окаменелость вымершего вида черепах, относящуюся к позднему меловому периоду, который начался около 100 миллионов лет назад. Недавно обнаруженный вид имел морду лягушки, и его можно было есть, всасывая воду, наполненную добычей.

Древняя черепаха была пресноводным видом, эндемичным для Мадагаскара, с длиной раковины около 25 сантиметров. У нее был уплощенный череп, округлый рот и большие кости языка - все это сделало его отличным едоком и придало ему вид земноводного. В новом исследовании, описывающем этот вид, исследователи назвали его Sahonachelys mailakavava, что в переводе с малагасийского языка, на котором говорят коренные жители Мадагаскара, означает “быстроногая лягушачья черепаха“.

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Исследователи обнаружили окаменелость черепахи в 2015 году, когда искали останки динозавров и крокодилов на месте на острове, где были обнаружены такие находки. При удалении покрывающих слоев - обычно голых слоев отложений над слоями, богатыми ископаемыми - команда была удивлена, обнаружив фрагменты костей из панциря черепахи, и в конечном итоге восстановила почти неповрежденный скелет.

“Образец абсолютно красив и, безусловно, является одной из наиболее хорошо сохранившихся черепах позднего мелового периода, известных со всех южных континентов“, - сказал ведущий автор Вальтер Джойс, палеонтолог из Университета Фрибурга в Швейцарии. “Во всех отношениях это исключительно редкая находка“.

Исследователи не уверены, как давно могла появиться быстроногая черепаха-лягушка, когда и почему она вымерла; но новый вид “вероятно пережил большое событие вымирания, которое убило динозавров“ и положило конец меловому периоду около 66 миллионов лет назад, сказал Джойс.

По словам исследователей, быстроногие черепахи-лягушки, скорее всего, были сосущими животными.

Окаменелость Sahonachelys mailakavava с сохранившимися частями черепа. Walter Joyce

“Это специализированный режим подводного кормления, во время которого животное быстро открывает пасть и расширяет горло, чтобы почти вдохнуть большой объем воды, включая желаемую добычу, в которую входили бы планктон, головастики и личинки рыб“, - сказала Джойс.

Ее уплощенный череп, форма рта и нежные челюсти - все это явные признаки того, что эта черепаха использовала присасывание для кормления. “Всасывающие кормушки должны быстро создавать большое круглое отверстие, через которое они всасывают воду“, - сказал Джойс. “Поскольку добыча транспортируется непосредственно в пищевод, у всасывающих нет сильных челюстей, поскольку они не кусаются“.

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По словам Джойса, у черепахи также были увеличенные для своего размера кости языка, что говорит о том, что у нее были сильные мышцы, позволяющие быстро расширять горло.

Быстроногие черепахи-лягушки принадлежали к семейству Pelomedusoidea, в которое входят такие живые виды, как южноамериканские и речные черепахи Мадагаскара. “Хотя сегодня группа не особенно разнообразна, ее летопись окаменелостей показывает, что в прошлом группа почти покорила все суши и была гораздо более разнообразной“, - сказал Джойс.

По словам Джойса, быстроногая черепаха-лягушка была “вероятно первым пеломедузоидом, который развился как всасывающий корм «до такой степени“. Есть несколько современных видов черепах, питающихся всасыванием, большинство из которых относятся к семейству Chelidae и развились отдельно от быстроногих черепах-лягушек.

По его словам, когда Джойс впервые увидел череп, он подумал, что он принадлежит челиду. “Однако раковина ясно показывала, что это пеломедузоид“. Это свидетельство конвергентной эволюции и означает, что хелиды и пеломедузоиды, которые находятся в дальнем родстве, развили эту способность независимо друг от друга, сказал Джойс.

“Это подчеркивает, что животные, живущие на большом расстоянии, будут сходиться в одной и той же форме при адаптации к схожему образу жизни“, - сказал Джойс.

Напомним, ранее сообщалось, что на Мадагаскаре нашли считавшийся утраченным вид хамелеонов.