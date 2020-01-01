Первую выдержанную в космосе бутылку вина выставили на аукцион
Около 20 лет назад некоторые сорта винограда из региона Бордо во Франции были собраны, измельчены и ферментированы в мерло, как и бесчисленное множество подобных сортов винограда до них. Затем, в ноябре 2019 года, это вино было запущено в космос.
Это космическое вино - на самом деле 12 бутылок мерло Pétrus 2000, обычно оцениваемые примерно в 6000 долларов за штуку, - провело 438 дней на борту Международной космической станции (МКС), где команда невероятно дисциплинированных астронавтов воздерживалась от его употребления. Вино много раз облетело Землю, подвергаясь неопределенному воздействию микрогравитации и космической радиации, прежде чем, наконец, вернуться на борт капсулы SpaceX Dragon 14 января 2021 года.
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Теперь одна из этих бутылок редкого космического вина может стать вашей. Если вы миллионер.
В заявлении, опубликованном 4 мая, аукционный дом Christie's объявил, что продаст одну бутылку Pétrus 2000 космической выдержки через свой веб-сайт Private Sales (брокерская служба, которая связывает частных покупателей и продавцов за пределами аукционного дома). Ожидается, что за бутылку выйдет около 1 миллиона долларов, и она поставляется в специальном чемодане, который включает в себя бутылку наземного Pétrus 2000 (чтобы вы и ваши богатые друзья могли сравнить.
Поступления от этой продажи пойдут на финансирование будущих исследований космического вина Space Cargo Unlimited, частной компании, которая отправила бутылки на МКС в 2019 году. У компании есть еще пять экспериментов, связанных с вином, в том числе исследование эффектов микрогравитация на побегах виноградной лозы и план изучения процесса ферментации в космосе.
Но пока возникает большой вопрос: отличается ли вкус космического вина? Согласно слепому вкусовому тесту, проведенному в марте 2021 года , ответ - да! Когда группа из 12 человек (включая винных экспертов и ученых) потягивала бокал Pétrus 2000 космической выдержки вместе со стаканом обычного земного сорта, они обнаружили явные различия.
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"Я обнаружила, что есть разница как в цвете, так и в ароматике, а также во вкусе", - сказала участник дискуссии и винный писатель Джейн Энсон. Она добавила, что космическое вино на вкус было "немного более развитым", чем вино, оставшееся на Земле, как будто оно выдержалось на два-три года больше, находясь в космосе.
Хотя ученые до сих пор не до конца понимают влияние микрогравитации и космической радиации на живые существа, прошлые исследования показали, что длительное воздействие и того, и другого может ускорить генетические изменения.
Напомним, ранее сообщалось, что в США испытали шаттл для полета в космос.
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