Первую выдержанную в космосе бутылку вина выставили на аукцион

Эта бутылка провела 14 месяцев на борту Международной космической станции и, как утверждается, на вкус "на несколько лет старше", чем он есть на самом деле.

Около 20 лет назад некоторые сорта винограда из региона Бордо во Франции были собраны, измельчены и ферментированы в мерло, как и бесчисленное множество подобных сортов винограда до них. Затем, в ноябре 2019 года, это вино было запущено в космос.

Это космическое вино - на самом деле 12 бутылок мерло Pétrus 2000, обычно оцениваемые примерно в 6000 долларов за штуку, - провело 438 дней на борту Международной космической станции (МКС), где команда невероятно дисциплинированных астронавтов воздерживалась от его употребления. Вино много раз облетело Землю, подвергаясь неопределенному воздействию микрогравитации и космической радиации, прежде чем, наконец, вернуться на борт капсулы SpaceX Dragon 14 января 2021 года.

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Теперь одна из этих бутылок редкого космического вина может стать вашей. Если вы миллионер.

В заявлении, опубликованном 4 мая, аукционный дом Christie's объявил, что продаст одну бутылку Pétrus 2000 космической выдержки через свой веб-сайт Private Sales (брокерская служба, которая связывает частных покупателей и продавцов за пределами аукционного дома). Ожидается, что за бутылку выйдет около 1 миллиона долларов, и она поставляется в специальном чемодане, который включает в себя бутылку наземного Pétrus 2000 (чтобы вы и ваши богатые друзья могли сравнить.

Вот нестандартный сундук, который будет сопровождать вашу бутылку космического вина. Включает графин и штопор от метеорита Christie's

Поступления от этой продажи пойдут на финансирование будущих исследований космического вина Space Cargo Unlimited, частной компании, которая отправила бутылки на МКС в 2019 году. У компании есть еще пять экспериментов, связанных с вином, в том числе исследование эффектов микрогравитация на побегах виноградной лозы и план изучения процесса ферментации в космосе.

Но пока возникает большой вопрос: отличается ли вкус космического вина? Согласно слепому вкусовому тесту, проведенному в марте 2021 года , ответ - да! Когда группа из 12 человек (включая винных экспертов и ученых) потягивала бокал Pétrus 2000 космической выдержки вместе со стаканом обычного земного сорта, они обнаружили явные различия.

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"Я обнаружила, что есть разница как в цвете, так и в ароматике, а также во вкусе", - сказала участник дискуссии и винный писатель Джейн Энсон. Она добавила, что космическое вино на вкус было "немного более развитым", чем вино, оставшееся на Земле, как будто оно выдержалось на два-три года больше, находясь в космосе.

Хотя ученые до сих пор не до конца понимают влияние микрогравитации и космической радиации на живые существа, прошлые исследования показали, что длительное воздействие и того, и другого может ускорить генетические изменения.

Напомним, ранее сообщалось, что в США испытали шаттл для полета в космос.