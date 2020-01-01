Результаты тестов IQ становятся выше, но становимся ли мы умнее?

Тестов на IQ стало очень много и их применяют все, кому не лень. И с каждым разом количество IQ растет. И легко предположить, что с каждым поколением люди становятся умнее. Но так ли это?

Это вопрос, над которым задумывались многие ученые, особенно с учетом того, что на протяжении XX-го века средний балл по тестам IQ во всем мире значительно вырос, особенно на западе.

Это увеличение составило около трех баллов IQ за десятилетие - это означает, что технически мы живем с большим количеством гениев на планете, чем когда-либо прежде.

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Это повышение IQ и кажущаяся тенденция к повышению уровня интеллекта с течением времени известны как эффект Флинна (названный в честь покойного учителя, родившегося в США, Джеймса Флинна). И этому способствовали улучшения в области здравоохранения и питания, лучшее образование и условия труда, а также недавний доступ к технологиям.

Действительно, например, в XIX веке в результате индустриализации были созданы большие перенаселенные города с плохими показателями здоровья и преждевременной смертью. Но улучшение жилищных условий, здоровья и воспитания детей, наряду с более широким доступом к бесплатному образованию и постепенным переходом от ручного труда к более интеллектуально требовательной работе, заставили многих жить более долгой и здоровой жизнью.

Исследования даже предполагают, что существует так называемый “градиент IQ-смертности“, при котором более умные люди часто живут дольше.

Исследования в странах, не прошедших постиндустриальное развитие, также подтверждают идею о том, что улучшение доступа к образованию, жилью и питанию являются основными факторами, которые привели к повышению IQ. Например, исследование стран Африки к югу от Сахары показало, что эффект Флинна там еще не прижился.

Другими словами, результаты тестов на IQ не сильно выросли, потому что жизненные обстоятельства не улучшились значительно для большого количества людей.

Но это еще не все, потому что за последние 30 лет появились сообщения о снижении производительности тестов на IQ в некоторых странах. Итак, справедливо ли предположить, что люди на западе достигли пика интеллекта?

Коэффициент интеллекта или тесты IQ - это показатель рассудительности и способности быстро использовать информацию и логику. Тесты оценивают кратковременную и долговременную память с помощью головоломок и проверяют способность человека вспоминать информацию.

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Хотя результаты тестов IQ в течение некоторого времени увеличивались, исследования, предполагающие “обратный эффект Флинна“, указывают на то, что сейчас эта тенденция к повышению может замедляться. Например, норвежское исследование показало, что мужчины, родившиеся до 1975 года, демонстрировали ожидаемый положительный “эффект Флинна“ в виде трехбалльного прироста за каждое последующее десятилетие.

Но у тех, кто родился после 1975 года, наблюдалось неуклонное снижение IQ. Это составляет семь пунктов разницы между поколениями, при этом средний IQ снижается примерно на 0,2 пункта в год. Другие исследования, проведенные в период с 2005 по 2013 год в Великобритании, Швеции и Франции, также показали аналогичные результаты.

Эти результаты трудно объяснить, но было высказано предположение, что это может быть связано с изменениями в способах обучения детей в школах.

Это было время, когда произошел значительный сдвиг от чтения серьезной литературы и заучивания наизусть - техники запоминания, основанной на повторении - к более коллективному научному подходу к решению проблем, который сейчас преподается большинству детей на Западе.

Эти “ориентированные на учащихся“ методы обучения теперь сочетаются с навыками межличностного общения и командной работы, а также с поощрением учащихся к пониманию эмоциональных представлений других.

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Общее влияние этого подхода может способствовать более умной и эффективной работе, но при этом меньше внимания уделяется индивидуальным навыкам, необходимым для прохождения тестов IQ. Так что, возможно, в этом смысле мы уже не так хорошо умеем проводить тесты на IQ.

Было высказано предположение, что снижение стандартов питания также может сыграть свою роль. В Великобритании, например, многие люди с трудом соблюдают надлежащие правила питания.

Иммиграция людей, выросших в условиях большей бедности, а также тенденция более умных иметь меньше детей также были выдвинуты в качестве возможных теорий.

Еще одно соображение заключается в том, что за последние 50 лет возникли вопросы о пригодности тестов IQ, которые в некоторых кругах описываются как предвзятые, несправедливые и неуместные . Действительно, использование тестов IQ для выбора работы и школы уменьшилось.

Тогда вполне вероятно, что это снижение использования в сочетании с сокращением коучинга для таких тестов привело к снижению производительности при использовании тестов IQ.

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Итак, ответить на вопрос, становятся ли люди умнее - сказать сложно. Но несомненно то, что более низкие показатели IQ не обязательно являются признаком того, что люди теперь менее умны, а скорее то, что люди получают более низкие баллы в тестах на IQ.

И в этом смысле потенциальные причины снижения IQ следует рассматривать в контексте, в котором преобладающий взгляд на тесты IQ изменился.

Также важно подумать о том, что на самом деле измеряет тесты IQ, а что нет, а также о том, что мы имеем в виду, когда говорим об интеллекте. Например, тесты IQ не подходят для измерения таких вещей, как личность, творческие способности, эмоциональный и социальный интеллект - или даже мудрость.

Напомним, ранее сообщалось, что высокие люди умнее низких.