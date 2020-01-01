Астрономы показали, как черная дыра разрывает звезду

В анимации можно увидеть, как звезда полностью измельчается черной дырой.

Потрясающее зрелище черной дыры, разрывающей звезду в клочья, можно увидеть в этой поразительной новой визуализации, полученной в Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), лаборатории ускорителей элементарных частиц в Гамбурге, Германия.

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Такие события известны как звездные приливные разрушители, и они довольно редки, по данным NASA, всего один раз в 10 000 лет в типичной галактике. Звезды, как правило, отбрасываются к прожорливой черной дыре после гравитационного взаимодействия с другой звездой или массивным объектом только для того, чтобы растягиваться и пожираться, если они подходят слишком близко к пасти черной дыры в процессе, называемом спагеттификацией.

Гравитационные приливные силы, подобные тем, которые заставляют Луну поднимать приливы на Земле, несут ответственность за большую часть разрушений. Сначала внешние слои атмосферы звезды будут притягиваться к черной дыре, вращаясь вокруг ее края, как вода, стекающая в канализацию, и образуя так называемый аккреционный диск, как показано на видео.

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Как ни странно, по данным NASA, черная дыра потребляет всего около 1% массы звезды. Большинство из них фактически будет катапультировано обратно в космос в виде огромных струй энергии и вещества, которые выстреливают из центральной области черной дыры.

Эти струи иногда могут освещать космос, позволяя астрономам на Земле мельком увидеть далекие черные дыры, которые в остальном в основном невидимы. Крошечные призрачные частицы, называемые нейтрино, также будут выбрасываться из черной дыры, иногда давая исследователям представление о процессах, происходящих во время события потребления.

Часть звездного материала действительно падает за горизонт событий, точку, после которой ничто, включая свет, не может ускользнуть. Визуализация показывает некоторые из странных оптических эффектов, которые производит горизонт событий, например, искривление света настолько сильно, что области позади аккреционного диска видны спереди.

Наблюдение за тем, как быстро черная дыра расчленяет и уносит звезду, является отличным напоминанием о том, что никому не следует приближаться к такому мощному объекту в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы нашли неуловимого космического убийцу.