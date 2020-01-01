Интересный факт дня: Соль убивает иммунитет

Диеты с высоким содержанием соли связаны с множеством различных проблем в организме.

Согласно новому исследованию, употребление слишком большого количества соли может снизить количество энергии, которую могут вырабатывать клетки иммунной системы, что мешает им нормально работать.

Ранее было известно, что избыток натрия в рационе связан со многими различными проблемами в организме, включая высокое кровяное давление и повышенный риск инсульта, сердечной недостаточности, остеопороза, рака желудка и заболеваний почек.

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“Конечно, первое, о чем вы думаете, - это риск сердечно-сосудистых заболеваний“, - говорится в заявлении соавтора Маркуса Кляйневитфельда, доцента Университета Хасселта в Бельгии . “Но многочисленные исследования показали, что соль может влиять на иммунные клетки по-разному“. Он добавил, что если соль нарушает работу иммунной системы на длительный период времени, она потенциально может вызвать воспалительные или аутоиммунные заболевания в организме.

Несколько лет назад группа исследователей из Германии обнаружила, что высокие концентрации соли в крови могут напрямую влиять на функционирование группы клеток иммунной системы, известных как моноциты, которые являются предшественниками клеток, называемых фагоцитами, которые идентифицируют и пожирают болезнетворные микроорганизмы и инфицированные или мертвые клетки в организме.

В новом исследовании Кляйневитфельд и его коллеги провели серию экспериментов, чтобы выяснить, как это сделать. Во-первых, они увеличили масштаб этой ссылки в лаборатории, используя мышиные и человеческие моноциты. Они обнаружили, что в течение трех часов после воздействия высоких концентраций соли иммунные клетки производили меньше энергии или аденозинтрифосфата (АТФ).

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Согласно заявлению, митохондрии, энергетические установки клеток, производят АТФ из энергии, содержащейся в пище, с помощью ряда биохимических реакций. Согласно заявлению, АТФ затем подпитывает множество различных клеточных процессов, таких как питание мышц или регулирование метаболизма.

В частности, исследователи обнаружили, что высокие концентрации соли подавляют группу ферментов, известную как комплекс II, в цепной реакции, которая производит АТФ, что приводит к тому, что митохондрии производят меньше АТФ. С меньшим количеством АТФ (меньшим количеством энергии) моноциты созревают в фагоциты ненормального вида.

Исследователи обнаружили, что эти необычные фагоциты более эффективны в борьбе с инфекциями. Тем не менее, по словам исследователей, это не обязательно хорошо, поскольку повышенный иммунный ответ может привести к еще большему воспалению в организме, что, в свою очередь, может увеличить риск сердечных заболеваний .

Затем исследователи провели несколько экспериментов на людях; в одном из них здоровые участники мужского пола ежедневно принимали таблетки соли по 6000 миллиграммов - почти в три раза больше рекомендуемой - в течение двух недель. В другом эксперименте группа участников съела целую пиццу из итальянского ресторана.

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Они обнаружили, что после употребления пиццы, которая содержала 10 000 мг соли, митохондрии участников вырабатывали меньше энергии. Но этот эффект был недолгим; Через восемь часов после того, как участники съели пиццу, анализы крови показали, что их митохондрии снова функционируют нормально.

Тем не менее, неясно, будут ли затронуты митохондрии в долгосрочной перспективе, если человек постоянно придерживается диеты с высоким содержанием соли, говорится в заявлении. Согласно заявлению, исследователи надеются понять, может ли соль влиять на другие клетки, поскольку митохондрии существуют почти в каждой клетке тела.

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