Интересный факт дня: Соль убивает иммунитет
Согласно новому исследованию, употребление слишком большого количества соли может снизить количество энергии, которую могут вырабатывать клетки иммунной системы, что мешает им нормально работать.
Ранее было известно, что избыток натрия в рационе связан со многими различными проблемами в организме, включая высокое кровяное давление и повышенный риск инсульта, сердечной недостаточности, остеопороза, рака желудка и заболеваний почек.
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“Конечно, первое, о чем вы думаете, - это риск сердечно-сосудистых заболеваний“, - говорится в заявлении соавтора Маркуса Кляйневитфельда, доцента Университета Хасселта в Бельгии . “Но многочисленные исследования показали, что соль может влиять на иммунные клетки по-разному“. Он добавил, что если соль нарушает работу иммунной системы на длительный период времени, она потенциально может вызвать воспалительные или аутоиммунные заболевания в организме.
Несколько лет назад группа исследователей из Германии обнаружила, что высокие концентрации соли в крови могут напрямую влиять на функционирование группы клеток иммунной системы, известных как моноциты, которые являются предшественниками клеток, называемых фагоцитами, которые идентифицируют и пожирают болезнетворные микроорганизмы и инфицированные или мертвые клетки в организме.
В новом исследовании Кляйневитфельд и его коллеги провели серию экспериментов, чтобы выяснить, как это сделать. Во-первых, они увеличили масштаб этой ссылки в лаборатории, используя мышиные и человеческие моноциты. Они обнаружили, что в течение трех часов после воздействия высоких концентраций соли иммунные клетки производили меньше энергии или аденозинтрифосфата (АТФ).
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Согласно заявлению, митохондрии, энергетические установки клеток, производят АТФ из энергии, содержащейся в пище, с помощью ряда биохимических реакций. Согласно заявлению, АТФ затем подпитывает множество различных клеточных процессов, таких как питание мышц или регулирование метаболизма.
В частности, исследователи обнаружили, что высокие концентрации соли подавляют группу ферментов, известную как комплекс II, в цепной реакции, которая производит АТФ, что приводит к тому, что митохондрии производят меньше АТФ. С меньшим количеством АТФ (меньшим количеством энергии) моноциты созревают в фагоциты ненормального вида.
Исследователи обнаружили, что эти необычные фагоциты более эффективны в борьбе с инфекциями. Тем не менее, по словам исследователей, это не обязательно хорошо, поскольку повышенный иммунный ответ может привести к еще большему воспалению в организме, что, в свою очередь, может увеличить риск сердечных заболеваний .
Затем исследователи провели несколько экспериментов на людях; в одном из них здоровые участники мужского пола ежедневно принимали таблетки соли по 6000 миллиграммов - почти в три раза больше рекомендуемой - в течение двух недель. В другом эксперименте группа участников съела целую пиццу из итальянского ресторана.
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Они обнаружили, что после употребления пиццы, которая содержала 10 000 мг соли, митохондрии участников вырабатывали меньше энергии. Но этот эффект был недолгим; Через восемь часов после того, как участники съели пиццу, анализы крови показали, что их митохондрии снова функционируют нормально.
Тем не менее, неясно, будут ли затронуты митохондрии в долгосрочной перспективе, если человек постоянно придерживается диеты с высоким содержанием соли, говорится в заявлении. Согласно заявлению, исследователи надеются понять, может ли соль влиять на другие клетки, поскольку митохондрии существуют почти в каждой клетке тела.
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