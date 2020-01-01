Развенчан миф про возможность иметь не более 150 друзей

На самом деле человек может иметь много социальных связей.

Теория Числа Данбара утверждает, что обычный человек может поддерживать только около 150 стабильных социальных отношений с другими людьми.

Предложенное британским антропологом и эволюционным психологом Робином Данбаром в начале 1990-х годов число Данбара, экстраполированное на основе исследований размеров мозга приматов и их социальных групп, с тех пор стало повсеместной частью дискуссии о человеческих социальных сетях.

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Но насколько правдива наука, стоящая за числом Данбара? Согласно новому анализу исследователей из Стокгольмского университета в Швеции, знаменитая теория Данбара не совпадает с современностью.

“Теоретическое обоснование числа Данбара шатко“, - говорит зоолог и исследователь культурной эволюции Патрик Линденфорс. “Мозг других приматов не обрабатывает информацию точно так же, как мозг человека, и социальность приматов в первую очередь объясняется другими факторами, помимо мозга, такими как то, что они едят и кто их хищники“.

Число Данбара изначально основывалось на идее, что объем неокортекса в мозге приматов действует как ограничение на размер социальных групп, среди которых они циркулируют.

“Предполагается, что количество нейронов неокортекса ограничивает способность организма обрабатывать информацию, а затем ограничивает количество взаимосвязей, которые человек может отслеживать одновременно“, - объяснил Данбар в своем фундаментальном исследовании 1992 года.

“Когда размер группы превышает этот предел, она становится нестабильной и начинает фрагментироваться. Это затем устанавливает верхний предел размера групп, которые любой данный вид может поддерживать как сплоченные социальные единицы во времени“.

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Данбар начал экстраполировать теорию на человеческие сети в 1993 году, и в последующие десятилетия он является автором и соавтором многочисленных результатов исследований, посвященных изучению поведенческих и когнитивных механизмов, лежащих в основе социальности как у людей, так и у других приматов.

Но что касается первоначального вопроса о том, служит ли размер неокортекса допустимым ограничением для размера группы помимо нечеловеческих приматов, Линденфорс и его команда не уверены в этом.

В то время как ряд исследований поддержал идеи Данбара, новое исследование опровергает утверждение о том, что размер неокортекса приматов в равной степени имеет отношение к параметрам социализации человека.

“Невозможно сделать оценку для людей с какой-либо точностью, используя доступные методы и данные“, - говорит биолог-эволюционист Андреас Вартель.

В своем исследовании ученые использовали современные статистические методы, в том числе Байеса и обобщенных наименьших квадратов (GLS) анализирует, чтобы еще раз взглянуть на отношения между размером группы и мозга / размеры неокортекса в мозге приматов, с преимуществом обновленных наборов данных.

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Результаты показали, что стабильные размеры человеческих групп могут в конечном итоге быть намного меньше, чем 150 человек: один анализ показывает, что средний предел может составлять до 42 человек, а другой - от 70 до 107 человек.

В конечном итоге, однако, огромное количество неточностей в статистике предполагает, что любой подобный метод - попытка вычислить среднее количество стабильных отношений для любого человека на основе соображений объема мозга - в лучшем случае ненадежен.

“Указывать какое-то одно число бесполезно“, - пишут исследователи в своем исследовании . “Когнитивный предел размера человеческой группы не может быть получен таким образом“.

Несмотря на основное внимание, которым пользуется число Данбара, исследователи говорят, что большинство исследований социальной эволюции приматов сосредоточено на социально-экологических факторах, включая добычу пищи и хищничество, детоубийство и половой отбор, а не столько на вычислениях, которые зависят от объема мозга или неокортекса.

Кроме того, исследователи утверждают, что число Данбара игнорирует другие существенные различия в физиологии мозга между человеческим и нечеловеческим мозгом приматов, в том числе то, что люди развивают культурные механизмы и социальные структуры, которые могут противодействовать социально ограничивающим когнитивным факторам, которые в противном случае могли бы применяться к нечеловеческим приматам.

“Экологические исследования социальности приматов, уникальность человеческого мышления и эмпирические наблюдения - все указывает на то, что нет жесткого когнитивного предела человеческой социальности“, - объясняет команда .

“Мы надеемся, хотя, возможно, тщетно, что это исследование положит конец использованию “числа Данбара“ в науке и в популярных СМИ“.

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