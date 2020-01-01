Загадочные каменные постройки оказались частью древнего культа скотоводов

Исследователи обнаружили, что обширные прямоугольные структуры, разбросанные по северо-западу Аравии и возрастом более 7000 лет, могли быть частью доисторического культа крупного рогатого скота.

Новое исследование предполагает, что некоторые мустатилы, которые представляют собой прямоугольные структуры, разбросанные по Аравии, могли быть частью доисторического культа AAKSA

В Саудовской Аравии было зарегистрировано более 1000 загадочных сооружений, называемых мустатилами (арабское слово, означающее "прямоугольник"). Хотя их внешний вид варьируется, они обычно имеют прямоугольную форму и часто состоят из двух платформ, соединенных двумя стенами. Археологические исследования показывают, что у некоторых мустатилов в центре была камера, состоящая из каменных стен, окружавших открытое пространство с стоящим камнем в центре.

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Новое исследование подтверждает теорию, предложенную другими исследователями, о том, что мустатилы имели ритуальную цель, и, кроме того, предоставляет доказательства того, что они были частью культа крупного рогатого скота.

"Мустатилы северо-западной Аравии представляют собой первый крупномасштабный монументальный ритуальный ландшафт в мире, предшествующий Стоунхенджу более чем на 2500 лет", - говорит Мелисса Кеннеди, помощник директора проекта "Воздушная археология в Королевстве Саудовская Аравия» (AAKSA). говорится в заявлении.

"Эти сооружения теперь можно интерпретировать как ритуальные сооружения, относящиеся к концу шестого тысячелетия до нашей эры, а недавние раскопки выявили самые ранние свидетельства культа крупного рогатого скота на Аравийском полуострове", - написала группа исследователей в статье, опубликованной 30 апреля в журнал Antiquity.

Исследование команды показало, что «эти памятники более сложны с архитектурной точки зрения, чем предполагалось ранее, с камерами, входами и ортостатами [вертикальными каменными плитами]», - написала команда в статье.

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Некоторые из мустатилов были разграблены или повреждены, но в 2019 году команда смогла выкопать мустатил, который не был потревожен. Они обнаружили, что он содержал большое количество костей и рогов крупного рогатого скота, а также останки овец, коз и газелей. Эти останки были найдены в центре камеры, построенной с каменными стенами, рядом с большим вертикальным камнем, что привело команду к выводу, что это были "подношения" людей, участвовавших в ритуальных действиях, связанных с культом крупного рогатого скота; этот культ мог быть посвящен божествам или сверхъестественным силам, связанным со скотом.

Учитывая, что письменность тогда еще не была изобретена, исследователи не уверены, во что верят такие последователи культа крупного рогатого скота.

"Архитектура этих мустатилов предполагает, что в их использовании использовался элемент процессии. Их узкие проходы указывают на то, что доступ к структурам осуществлялся в одном файле", - написала команда в статье Antiquity.

Археологи также обнаружили в этом районе наскальные изображения того же периода, которые подтверждают идею о том, что мустатилы использовались как часть культа крупного рогатого скота. Наскальные рисунки показывают "сцены как выпаса скота, так и охоты", - написала команда.

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По словам исследователей, сооружения настолько велики и выделяются в ландшафте, что кажется вероятным их ритуальное действие. Вдобавок, длинные стены не превышают 0,5 метра, что означает, что сооружения не могли функционировать как загоны для животных, сказали они.

Обнаружение костей и рогов крупного рогатого скота внутри мустатилов является дополнительным доказательством того, что около 7000 лет назад окружающая среда в этом регионе была более влажной, чем сегодня.

"Окружающая среда, безусловно, была намного более влажной в этот период, мы знаем это из палеоклиматологических данных, собранных по всему Аравийскому полуострову", - сказал Кеннеди .

"Крупному рогатому скоту нужно много воды, чтобы выжить, поэтому, обнаружив эти удивительно хорошо сохранившиеся рога крупного рогатого скота в мустатиле, мы начинаем лучше понимать, каким был поздний неолит в этой части Аравийского полуострова", - сказал Кеннеди.

Есть еще много загадок, связанных с мустатилами, которые еще предстоит разгадать. Например, почему на склонах вулканов построили несколько мустатилов?

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"Мы не совсем уверены, почему они были построены на вулканах", - сказал Хью Томас, директор проекта. "Возможно, разместив некоторые из этих структур на видных ландшафтных объектах, таких как вулканы, они могли использоваться в качестве ландшафтных маркеров или, возможно, территориальных маркеров, обозначающих пастбищные пастбища для определенных групп", - сказал Томас.

"Что действительно интересно, так это то, что некоторые мустатилы хорошо видны, в то время как другие почти скрыты. Кажется, что нет почти никакой последовательности в размещении, что очень необычно", - сказал Томас.

Команда планирует провести больше раскопок в будущем и изучить структуры с помощью географических информационных систем (ГИС), сказал Томас.

Напомним, ранее сообщалось, что в Англии нашли тридцать тысяч древнеримских монет.