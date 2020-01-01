Исследование кишечника рыб показывает, что они ели пластик с 1950 года

Загрязнение океана пластиком началось еще в прошлом тысячелетии.

Современные научные методы быстро улучшают наше понимание того, как пластиковое загрязнение может влиять на морские организмы, и новое исследование продемонстрировало, как их можно использовать для понимания тяжелого положения живых существ в прошлом.

Ученые использовали музейные коллекции, чтобы отступить во времени и изучить кишечник пресноводных рыб за последнее столетие, которое показало не только то, что они глотали пластиковые отходы в течение десятилетий, но и то, что концентрация в их животах резко возросла в последнее время.

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Это исследование, проведенное биологами из Чикагского университета Лойола, посвящено микропластикам, которые представляют собой крошечные фрагменты пакетов для покупок, бутылок с газировкой и других пластиковых предметов размером менее 5 мм. Недавно ученые, изучающие влияние микропластика на морские организмы, сделали несколько важных открытий, обнаружив, что они могут вызывать аневризмы и репродуктивные изменения у рыб, влиять на когнитивные способности раков-отшельников и ослаблять физическую работоспособность мидий. Они также обнаружили доказательства того, что микропластик перемещается вверх по пищевой цепочке , в то время как исследования потенциального воздействия на людей показали, что они могут изменять форму клеток легких.

Авторы нового исследования намеревались понять, как микропластик накапливался за последнее столетие и что это значило для рыб прошлого. Это привело их в Чикагский полевой музей, где около двух миллионов экземпляров рыб хранятся в спирте и хранятся в подземной коллекции.

Песчаные рыбки были среди образцов, изученных в рамках нового исследования микропластика newatlas.com

“Последние 10 или 15 лет в общественном сознании было что-то вроде проблемы с пластиком в воде“, - говорит Тим ​​Холлейн, доцент биологии Чикагского университета Лойола. “Но на самом деле организмы, вероятно, подвергались воздействию пластикового мусора с тех пор, как был изобретен пластик, и мы не знаем, как выглядит этот исторический контекст. Глядя на музейные образцы, мы, по сути, можем вернуться в прошлое“.

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Исследование было сосредоточено, в частности, на четырех видах: большеротом окуне, канальном соме, песчаниках и бычках-круглых, записи всех которых датируются периодом с 2017 года по 1900 год. Чтобы завершить картину, команда также собрала свежие образцы этих же видов животных. изучение.

“Мы брали эти банки с рыбой и находили образцы, которые были своего рода средними, а не самыми большими или самыми маленькими, а затем мы использовали скальпели и пинцет для иссечения пищеварительного тракта“, - говорит Лорен Хоу, ведущий автор статьи. “Мы пытались получить не менее пяти образцов за десятилетие“.

Затем эти пищеварительные тракты обрабатывали перекисью водорода, которая разрушает все органические вещества, но оставляет любые потенциальные пластмассы. Ученые использовали микроскопы, чтобы идентифицировать материалы с подозрительно гладкими краями, которые могут указывать на микропластики, а затем в сотрудничестве с исследователями из Университета Торонто подтвердили их химическую подпись с помощью рамановской спектроскопии.

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Пластмассы не обнаруживались вплоть до середины прошлого века, но затем, когда производство пластмасс было индустриализировано в 1950-х годах, эти концентрации начали стремительно расти. Было обнаружено, что пластмассы имеют форму волокна и были получены из полимеров и ряда натуральных и синтетических тканей. Исследователи описывают открытие и это значительное увеличение концентрации как “тревожный сигнал“.

“Мы обнаружили, что количество микропластика в кишечнике этих рыб в основном выросло с ростом производства пластика“, - говорит Калеб МакМахан, ихтиолог из Полевого музея. “Это тот же образец, который они находят в морских отложениях, он следует общей тенденции, что пластик повсюду“.

Исследование было опубликовано в журнале Ecological Applications.

Напомним, ранее сообщалось, что найдена самая полезная рыба в мире.