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Рыбная кость проткнула женщине горло и застряла в мышцах шеи

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Вот вам повод для новой фобии: боязнь проглотить рыбную кость во время еды.
Кость застряла у женщины в шее
Кость застряла у женщины в шее
freepik.com

Согласно отчету, женщина в Малайзии случайно проглотила рыбную кость, и это вскоре превратилось в боль в шее - кость проткнула ей горло и застряла в мышцах шеи.

54-летняя женщина ела жареную сельдь, когда она испытала "мучительную боль в горле" вместе с ощущением, что там что-то застряло, согласно отчету, опубликованному 15 апреля в Journal of Emergency Medicine. Она попыталась вызвать рвоту, чтобы выбить предмет, но это только усугубило ситуацию - ей стало трудно дышать и она заметила, что ее шея опухла.

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Она обратилась в реанимацию, где врачи пальпировали ее шею. Они заметили потрескивающий или хлопающий звук, называемый крепитацией, который может возникать, когда пузырьки воздуха проникают в слой ткани под кожей.

Сначала врачи не могли найти рыбную кость. Они не могли этого увидеть, когда визуально исследовали ее горло, и на рентгеновском снимке это не обнаружилось. Но компьютерная томография показала, что 5,1 сантиметровая кость вошла в большую шейную мышцу, известную как грудинно-ключично-сосцевидная мышца, говорится в отчете. (Определенные виды рыбных костей легче обнаруживаются на рентгеновских лучах, в зависимости от того, сколько радиации они поглощают. Кости лосося, сельди и скатов пропускают больше радиации, поэтому они не так хорошо видны на рентгеновских снимках).

Доктора отделения неотложной помощи довольно часто видят пациентов, которые проглатывают рыбные кости, но обычно кости застревают в верхней части глотки и, по словам авторов, их легко удалить. По словам авторов, рыбные кости, подобные той, что была в случае с этой женщиной, - редкость. Они подозревают, что резкие движения языка и шеи помогли продвинуть кость через слизистую оболочку ее горла, а затем она переместилась в мышцу шеи. Что касается крепитации у женщины, сильная рвота также может вызвать разрыв крошечных воздушных мешочков в легких , а выпущенный воздух может перемещаться по кровеносным сосудам в шею, в результате чего воздух попадает под кожу, что также известно как подкожная эмфизема.

Женщине потребовалась операция по удалению кости, и она получила антибиотики, чтобы предотвратить инфекцию. После пяти дней пребывания в больнице ее симптомы, включая подкожную эмфизему, полностью исчезли, и она смогла вернуться домой.

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Теги: кость, рыба, женщина, медицина
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