В Японии был обнаружен динозавр со сверхъестественными зубами

Новый вид утконосых динозавров имел сотни зубов.

Познакомьтесь с Yamatosaurus izanagii, новым родом и видом гадрозавров (или утконосых динозавров), обнаруженных на небольшом острове у южного побережья Японии в 2004 году.

Находка окаменелостей будет полезна не только для расширения генеалогического древа динозавров, но и для экспертов, пытающихся отследить модели миграции гадрозавров.

Читай также: В Южной Африке нашли нового гигантского динозавра

Хотя первые члены семейства гадрозавров, скорее всего, бродили по Берингову мосту из Азии в Северную Америку, миграция могла стать улицей с двусторонним движением, и некоторые более поздние виды вернулись.

Это вызвало вопросы о происхождении некоторых более поздних родов гадрозавров, найденных в таких местах, как Япония. Теперь особенности частичного скелета и его предполагаемая дата - 71-72 миллиона лет назад, незадолго до вымирания динозавров - склоняют чашу весов в пользу этих поздноцветущих ветвей дерева гадрозавров, также начинающихся в Азии, а не в других странах.

Новый вид появился после открытия в 2019 году той же командой другого гадрозаврида по имени Камуйзавр, найденного на северном японском острове Хоккайдо.

"Это первые динозавры, обнаруженные в Японии в конце мелового периода", - говорит палеонтолог Есицугу Кобаяси из музея Университета Хоккайдо в Японии. "До сих пор мы понятия не имели, какие динозавры жили в Японии в конце эпохи динозавров".

"Открытие этих японских динозавров поможет нам заполнить часть нашего более обширного видения того, как динозавры мигрировали между этими двумя континентами".

Частично причиной обилия и разнообразия гадрозавров была их жевательная способность: у животных во рту были сотни плотно сжатых зубов, которые заменялись снизу, когда они изнашивались и выпадали.

Правый зубной ряд Y. izanagii отличает его от других известных гадрозавров SMU

И именно структура зубов делает Y. izanagii уникальным: количество и развитие зубов заметно отличается, и, вероятно, он эволюционировал, чтобы питаться другой растительностью, чем другие гадрозавры.

Читай также: Зубы-ножницы: Обнаружен новый вид динозавров

Исследователи также заметили неожиданный уровень развития плеч и передних конечностей, знаменующий эволюционный шаг в развитии вида от двуногого до четвероногого динозавра, который может изменить то, как мы интерпретируем их эволюцию. Это еще одна интересная разновидность динозавра, который доминировал в меловой период.

"На крайнем севере, где происходит большая часть нашей работы, гадрозавры известны как карибу мелового периода", - говорит палеонтолог Энтони Фиорилло из Южного методистского университета в Техасе.

Команда, стоящая за новым исследованием, предполагает, что гадрозавры могли перейти из Азии на современную Аляску по Берингову мосту, а затем распространились почти по всей Северной Америке. Япония была присоединена к Азии примерно 15 миллионов лет назад.

И если вам интересно название, Ямато - древнее название Японии, а Идзанаги - бог в японской мифологии, который, как считается, создал японские острова, начиная с острова Авадзи, где был найден новый Яматозавр.

Из открытия и идентификации Y. izanagii следует сделать еще один важный вывод : важность совместной работы. Оригинальные кости были обнаружены охотником-любителем в цементном карьере.

"Япония в основном покрыта растительностью, с небольшими выходами на поверхность для поиска окаменелостей", - говорит Кобаяши. "Помощь искателей-любителей была очень важна".

Напомним, ранее сообщалось, что был найден скелет динозавра, который до последнего высиживал яйца и погиб.