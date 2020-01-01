Странный рогатый крокодил мог быть родственником современных крокодилов

Вымерший крокодил, который когда-то называл Мадагаскар своим домом, наконец-то нашел свое место на древе жизни.

Основываясь на древней ДНК, извлеченной из музейных образцов, исследователи предположили, что рогатый крокодил был тесно связан с современными крокодилами, которые обитают в тропиках, но он находится на соседней ветви генеалогического древа крокодилов, которое разделено примерно на 25 частей.

Читай также: Ученые обнаружили самого большого крокодила

Это пересматривает научное мышление об эволюционных отношениях рогатого крокодила, которое совсем недавно считало их родственниками карликовых крокодилов.

Исследование также предполагает, что предок современных крокодилов, вероятно, произошел из Африки, и в некоторой степени способствует урегулированию давних споров, которые возникли по поводу эволюционной истории рогатого крокодила.

По свидетельствам первых исследователей, массивные рогатые крокодилы, названные в честь необычных костных выступов на их головах и известные сегодня как Voay robustus, бродили по Мадагаскару вместе с другим, более стройным крокодилом.

Но в то время как нильский крокодил (Crocodylus niloticus) все еще обитает на острове по сей день и является самым большим и наиболее распространенным крокодилом во всей Африке, рогатые крокодилы вымерли после того, как люди прибыли на берега Мадагаскара еще 9000 лет назад.

"Они исчезли незадолго до того, как у нас появились современные геномные инструменты, позволяющие понять взаимоотношения живых существ", - сказал автор исследования Эвон Хеккала, поведенческий эколог, ставший специалистом по природоохранной генетике в Университете Фордхэма в Нью-Йорке.

"И все же они были ключом к пониманию истории всех крокодилов, живущих сегодня".

В ходе исследования был проанализирован череп вымершего крокодила на предмет наличия ДНК AMNH

Понятно, что рогатые крокодилы были предметом интенсивных исследований и дискуссий среди палеонтологов. Но после 150 лет исследований исследователи так и не смогли прийти к соглашению о том, где разместить рогатого крокодила Мадагаскара на древе жизни.

Читай также: Палеонтологи нашли череп крокодила с "оскалом" млекопитающего

Сначала рогатые крокодилы были описаны как новый вид "настоящих крокодилов" наряду с нильским крокодилом. Но затем ученые подумали, что у них больше общего с более короткими и меньшими карликовыми крокодилами .

Отчасти проблема заключается в том, что крокодилы - необычные животные, которые очень похожи на своих окаменелых предков, живших около 200 миллионов лет назад. Это физическое сходство затрудняет выявление отношений между современными крокодилами и их древними предками.

"Мы пытаемся разобраться в большом разнообразии, существующем среди них", - сказал Хеккала, который, похоже, умеет разгадывать загадки крокодилов, используя древнюю ДНК.

В 2011 году, будучи аспирантом, она обнаружила с помощью генетического анализа, что нильский крокодил на самом деле был двумя разными видами, а не одним, и эти виды различались двумя целыми хромосомами.

На этот раз Хеккала и ее коллеги составили карту митохондриальной ДНК, выделенной из зубов двух образцов V. robustus, и сравнили их с несколькими эталонными геномами крокодилов.

Черепа рогатых крокодилов, которым около 1300–1400 лет, были собраны во время экспедиции на юго-запад Мадагаскара в период с 1927 по 1930 год и с тех пор хранятся в Американском музее естественной истории.

Читай также: В Египте нашли мумию огромного крокодила

Митохондриальная ДНК, которая передается от матери к потомству, имеет тенденцию оставаться неизменной на протяжении поколений, что делает ее полезным инструментом для отслеживания эволюции по материнской родословной. Но как древние фрагменты ДНК с возрастом, это всегда зависит от того, насколько хорошо сохранилась ДНК конкретного образца.

Проведенное здесь генетическое сравнение позволило предположить, что рогатый крокодил представляет собой "родственную линию" крокодилам, помещая V. robustus прямо рядом с современными, такими как морской крокодил Австралии.

Только с помощью современных методов ДНК и правильной вычислительной установки исследовательская группа смогла "выловить эту ДНК из окаменелости и, наконец, найти дом для этого вида", - объяснил автор исследования и генетик Джордж Амато из Американского музея естественной истории. Институт сравнительной геномики.

Итак, можно сказать, что это долгожданное возвращение V. robustus на родину.

Напомним, ранее сообщалось, что проблему зубов у человека решат крокодилы.